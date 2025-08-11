Revelan listado de los países con mejores fuerzas militares: ¿Sorprende el puesto de Colombia?

Cada año, Global Firepower realiza un balance sobre las fuerzas militares a nivel mundial. Recientemente, dio a conocer el listado parcial de 2025, con las naciones con mayor poderío en este ámbito.

La base del ranking es el Índice de Poder (PwrIndx), el cual contempla más de 60 factores individuales, tales como la cantidad de unidades militares, situación financiera, capacidades logísticas y geografía, entre otros.

Estados Unidos sigue liderado el ranking

Además, compara las cifras con el año anterior, permitiendo así concluir mejoras y caídas a nivel detallado. Se tienen en cuenta 145 países y hasta el momento, el top 5 es:

1. Estados Unidos: la nación norteamericana ha liderado el ranking desde 2005 y los expertos destacan su amplia base de personal, solidez financiera, abundantes recursos naturales y potencial de producción industrial.

2. Rusia: a pesar de las sanciones en occidente y el fortalecimiento de la OTAN, ha intensificado la ofensiva en el este de Ucrania. Recibe apoyos de Corea del Norte, China e Irán.

3. China: en los últimos años ha ido en alza y los expertos destacan sus inversiones en capacidades militares, desarrollo y poderosa capacidad industrial. Ha superado a Estados Unidos en la producción de buques de guerra y submarinos.

Colombia está en la casilla 46

4. India: pronto superará a China como el país más poblado. Dadas las amenazas chinas y pakistaníes, ha tenido que avanzar en la modernización de sus fuerzas armadas. También busca no depender de Rusia.

5. Corea del Sur: si bien ha tenido inestabilidad política, aún conserva una ventaja tecnológica sobre Corea del Norte. Cuenta con el respaldo de Estados Unidos y se destaca por la producción aérea, vehículos blindados, armas y bases navales.

El resto del top 10 lo complementan: Reino Unido, Francia (subió un puesto), Japón (bajó una casilla), Turquía e Italia. Con respecto a Colombia, está en el puesto 46.