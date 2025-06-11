Rusia y Estados Unidos dicen estar listos para iniciar pruebas nucleares si alguno rompe el tratado que las prohíbe

El ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, planteó en las últimas horas la posibilidad de reanudar ensayos nucleares a gran escala, sugiriendo el archipiélago ártico de Nueva Zembla como escenario potencial. Según el funcionario, los planes estadounidenses “aumentan considerablemente el nivel de amenaza militar para Rusia”, por lo que considera “apropiado iniciar inmediatamente la preparación de ensayos nucleares”.

La advertencia de Beloúsov se dio en medio de la reunión del Consejo de Seguridad ruso encabezada por Vladimir Putin, donde el mandatario instruyó a las agencias competentes a “hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (…) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para pruebas nucleares”.

Putin reaccionó así a las declaraciones de su homólogo en Washington, Donald Trump, que ordenó al Pentágono “comenzar a probar” las armas nucleares de los Estados Unidos. Una decisión que el presidente ruso calificó de “cuestión seria”.

Rusia y Estados Unidos permanecen atentos a las “movidas” nucleares del otro:

Aunque el último ensayo nuclear de Moscú se remonta a 1990, antes del colapso de la Unión Soviética, Rusia —al igual que otras potencias— mantiene activos sus programas de prueba con sistemas no nucleares, como el dron submarino Poseidón y el misil Burevestnik.

El líder del Kremlin insistió en que su país “siempre ha respetado escrupulosamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares”. Sin embargo, advirtió que “si Estados Unidos u otros Estados firmantes del Tratado procedieran a tales ensayos, Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia adecuadas”.

¿El fin de una era sin amenazas nucleares?

Por su parte, Trump había justificado su decisión señalando que Estados Unidos debe llevar a cabo pruebas “ya que otros países lo hacen”, aunque sin aclarar si se refería a explosiones nucleares, las cuales no se realizan en territorio estadounidense desde 1992.

De confirmarse un retorno a las pruebas atómicas por parte de cualquiera de las dos potencias, se pondría fin a más de tres décadas de moratoria nuclear y se abriría un nuevo capítulo de tensión estratégica entre Washington y Moscú.