El panorama político en Bolivia en medio de unas elecciones decisivas

Bolivia elige este 19 de octubre a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Más de 7,9 millones de bolivianos deciden entre el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58.

Ambos compiten con promesas distintas para revertir el peor trance de su economía en cuatro décadas.

"Esperamos que mejore el país (...), no alcanza el dinero, hay mucho sufrimiento, demasiado", dijo a la AFP Maria Eugenia Peñaranda, ama de casa de 56 años, muy abrigada en su centro de votación en La Paz, a 3.600 metros de altura.

Los votantes acuden a pie a votar. El tráfico de vehículos está restringido por la jornada electoral, incluso el teléferico urbano en La Paz, símbolo de la pasada bonanza del gas.

La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027.

Las largas filas para abastecerse de combustibles se han convertido en parte del paisaje del país de 11,3 millones de habitantes. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre.

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden subsidiados en el mercado interno.

"Si quien sale vencedor no realiza medidas que vayan a apoyar al sector más vulnerable, eso puede desembocar en un estallido social", dice Daniela Osorio Michel, politóloga del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (Giga).

Dos vías en Bolivia

Paz tendrá la bancada más poderosa del parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta. La segunda más numerosa será la de Quiroga.

Ninguno tendrá mayoría y se verán obligados a llegar a acuerdos.

"Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar", dijo este domingo Paz en un centro de votación en Tarija, al sur del país.

Quiroga promete un "plan de salvataje" para inyectar 12.000 millones de dólares a la economía con préstamos internacionales. Las divisas y los combustibles volverán antes de navidad, asegura.

Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), plantea una fuerte descentralización y un "capitalismo para todos": un programa de formalización de la economía, con reducción de impuestos y eliminación de burocracia.

No solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas, dice.

Los dos coinciden en aplicar fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, algo que los especialistas aseguran que profundizará la crisis antes de salir a flote de nuevo.

A una semana de la elección, Quiroga concentraba un 44,9% de la intención de voto, frente a Paz, con 36,5%, según una reciente encuesta de Ipsos-Ciesmori.

Factor Evo Morales en Bolivia

El expresidente Evo Morales, que gobernó en tres ocasiones consecutivas entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura por un fallo judicial que prohibió más de una reelección.

Ahora está en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, protegido por una guardia indígena de una orden de detención por un caso de trata de una menor, cargo que él rechaza.

Desde allí impulsó una breve campaña por el voto nulo en la primera vuelta, que alcanzó un pico histórico de 19,2%.

Ambos candidatos "representan, en la segunda vuelta, a un puñado de personas en Bolivia, no representan al movimiento popular, menos al movimiento indígena", dijo este domingo Morales a la prensa.

En una entrevista de agosto con la AFP aseguró que permanecería en el país para dar "batalla en las calles y en los caminos" si la derecha entraba al poder.

Una crisis social puede ser un motivo para que "el liderazgo de Evo Morales eventualmente resurja", dice Osorio Michel.