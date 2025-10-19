CANAL RCN
Colombia

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump

Los altos funcionarios se pronunciaron ante las declaraciones en las que Trump señala al presidente Petro de ser el líder de la producción de droga en el país.

"Es un irrespeto a Colombia", Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
11:40 a. m.
En horas de la mañana de este domingo 19 de octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó explosivas declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, el narcotráfico en Colombia y el ingreso de drogas a su país:

El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas por toda Colombia. Se ha convertido en el negocio más grande por mucho y Petro no hace nada para detenerlos.

Al mismo tiempo, calificó al mandatario colombiano como “un líder de baja calificación”.

Frente a estas delicadas acusaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el procurador general, Gregorio Eljach, rechazaron los señalamientos y lo calificaron como un irrespeto a Colombia.

Mindefensa aseguró que Trump está irrespetando a Colombia

En medio de la tensa situación diplomática, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la lucha de la fuerza pública para hacerle frente a la producción de cocaína en el país.

Cualquier pronunciamiento que se haga contra el presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia (…) puedo dar total fe de todo el empeño que tiene él para neutralizar el narcotráfico.

También rechazó los términos en los que Estados Unidos habla de la licha de Colombia contra el narcotráfico:

“Si hay un país que haya empleado todas sus capacidades y que también haya perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico y que hemos visto que en el último año se ha incrementado más esta ofensiva por parte de Colombia.

Procurador general pidió pruebas fácticas de acusaciones de narcotráfico contra Petro

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó los términos en los que el presidente de Estados Unidos habló del mandatario: “El señor presidente representa la unidad de los colombianos, merece todo nuestro respeto, acompañamiento y solidaridad”.

Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer semejante y tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia.

