CANAL RCN
Internacional

El Papa León XIV concluye su gira africana con una misa multitudinaria en Guinea Ecuatorial

Desde Argelia hasta Camerún y Angola, León XIV adoptó un tono más contundente que en sus primeros meses de pontificado.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 23 de 2026
08:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Papa León XIV cerró este jueves su primer gran viaje internacional con una misa al aire libre en Malabo, Guinea Ecuatorial, tras un recorrido de 11 días por cuatro países africanos.

VIDEO | Así fue la visita del papa León XIV a los presos en Bata, Guinea Ecuatorial
RELACIONADO

VIDEO | Así fue la visita del papa León XIV a los presos en Bata, Guinea Ecuatorial

La gira, marcada por un ritmo frenético de 18 vuelos, ocho misas y encuentros con multitudes bajo el calor tropical, estuvo atravesada por mensajes de justicia social, paz y dignidad humana, así como críticas a la corrupción y la explotación de los recursos naturales por parte de “tiranos”.

Mensajes firmes contra la corrupción y la desigualdad

Desde Argelia hasta Camerún y Angola, León XIV adoptó un tono más contundente que en sus primeros meses de pontificado. Denunció la apropiación del continente africano “en nombre del lucro” y pidió respeto por la dignidad de las personas.

Se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: recordó al papa Francisco
RELACIONADO

Se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: recordó al papa Francisco

En Malabo, ante 30.000 fieles reunidos en el estadio de la isla de Bioko, insistió en que la Iglesia debe ser voz de esperanza frente a las injusticias.

Durante su visita a Guinea Ecuatorial, el Papa se reunió con el presidente Teodoro Obiang Nguema y reclamó “ampliar los espacios de libertad”, además de denunciar las condiciones de higiene y salud en las cárceles del país.

En la prisión de Bata, los internos lo recibieron con cantos y bailes, incluso bajo la lluvia, momento en el que León XIV recordó en español que “la lluvia es señal de la bendición de Dios”.

Un año sin Francisco, el papa latinoamericano que transformó la iglesia
RELACIONADO

Un año sin Francisco, el papa latinoamericano que transformó la iglesia

Diplomacia con Estados autoritarios y próximos viajes

En su vuelo de regreso a Roma, León XIV defendió la decisión de mantener relaciones diplomáticas con países gobernados por dirigentes autoritarios.

“La Santa Sede continúa, a veces a costa de grandes sacrificios, manteniendo relaciones diplomáticas en todo el mundo”, afirmó, subrayando que el Vaticano mantiene vínculos con 184 Estados.

El inicio de la gira estuvo marcado por las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó de “débil” en política exterior. El Papa, sin embargo, aseguró que no tenía interés en debatir con Trump y que sus discursos no respondían a esas acusaciones.

Trump volvió a cuestionar al papa León XIV por conflicto en Irán
RELACIONADO

Trump volvió a cuestionar al papa León XIV por conflicto en Irán

A sus 70 años, Robert Francis Prevost muestra un dinamismo que contrasta con la fragilidad de su antecesor Francisco, fallecido hace un año. Su próximo viaje internacional será a España, del 6 al 12 de junio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

EE.UU. acusa a sargento que habría ganado 400.000 dólares apostando por la caída de Nicolás Maduro

Venezuela

Delcy Rodríguez pone fin a la ley de amnistía y lanza reforma judicial en Venezuela

Nueva York

Errores humanos y falta de equipos detrás del choque entre avión y camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 23 de abril de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 23 de abril de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Animales

Prepárese: IDPYBA hará jornada de adopción este sábado 25 de abril en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal anunció que 18 mascotas se encuentran en búsqueda de una familia para siempre.

Cine

Salas de cine lanzan perros calientes 2x1 para celebrar: fechas

Independiente Santa Fe

Santa Fe ganó su primera final en Pasto y se aferra en el grupo de los ocho: vea los goles

Ministerio de Salud

Los tratamientos y medicamentos que no pagará el Estado: ya son más de 100 servicios