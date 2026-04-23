El Papa León XIV concluye su gira africana con una misa multitudinaria en Guinea Ecuatorial

El Papa León XIV cerró este jueves su primer gran viaje internacional con una misa al aire libre en Malabo, Guinea Ecuatorial, tras un recorrido de 11 días por cuatro países africanos.

La gira, marcada por un ritmo frenético de 18 vuelos, ocho misas y encuentros con multitudes bajo el calor tropical, estuvo atravesada por mensajes de justicia social, paz y dignidad humana, así como críticas a la corrupción y la explotación de los recursos naturales por parte de “tiranos”.

Mensajes firmes contra la corrupción y la desigualdad

Desde Argelia hasta Camerún y Angola, León XIV adoptó un tono más contundente que en sus primeros meses de pontificado. Denunció la apropiación del continente africano “en nombre del lucro” y pidió respeto por la dignidad de las personas.

En Malabo, ante 30.000 fieles reunidos en el estadio de la isla de Bioko, insistió en que la Iglesia debe ser voz de esperanza frente a las injusticias.

Durante su visita a Guinea Ecuatorial, el Papa se reunió con el presidente Teodoro Obiang Nguema y reclamó “ampliar los espacios de libertad”, además de denunciar las condiciones de higiene y salud en las cárceles del país.

En la prisión de Bata, los internos lo recibieron con cantos y bailes, incluso bajo la lluvia, momento en el que León XIV recordó en español que “la lluvia es señal de la bendición de Dios”.

Diplomacia con Estados autoritarios y próximos viajes

En su vuelo de regreso a Roma, León XIV defendió la decisión de mantener relaciones diplomáticas con países gobernados por dirigentes autoritarios.

“La Santa Sede continúa, a veces a costa de grandes sacrificios, manteniendo relaciones diplomáticas en todo el mundo”, afirmó, subrayando que el Vaticano mantiene vínculos con 184 Estados.

El inicio de la gira estuvo marcado por las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó de “débil” en política exterior. El Papa, sin embargo, aseguró que no tenía interés en debatir con Trump y que sus discursos no respondían a esas acusaciones.

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A sus 70 años, Robert Francis Prevost muestra un dinamismo que contrasta con la fragilidad de su antecesor Francisco, fallecido hace un año. Su próximo viaje internacional será a España, del 6 al 12 de junio.