León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada Familia

El papa León XIV aterrizó este martes en Barcelona en la cuarta jornada de su visita de siete días a España. El avión papal llegó al aeropuerto del Prat a las 12H45 (10H45 GMT), procedente de Madrid, donde el pontífice pronunció un histórico discurso ante el Parlamento español, se reunió con víctimas de abusos sexuales y celebró una multitudinaria misa ante 1,5 millones de personas.

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A su llegada a la capital catalana, numerosos fieles se congregaron en torno a la catedral. “Él es parte de nuestra cultura ahora”, dijo a la AFP Nelly Leiva, quien portaba una bandera de Perú, nacionalidad que también ostenta el papa nacido en Estados Unidos. Por la tarde, León XIV encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico.

Agenda en Cataluña: cárcel y Montserrat

El miércoles, el pontífice se reunirá con presos en una cárcel de Barcelona y visitará la abadía de Montserrat, antes de celebrar una misa en la célebre basílica de la Sagrada Familia. La ceremonia tendrá un fuerte simbolismo: se realizará exactamente 100 años después de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto modernista que diseñó la obra y cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano.

Gaudí, ferviente católico, falleció el 10 de junio de 1926 tras ser arrollado por un tranvía cuando se dirigía a rezar. La basílica, visitada por casi cinco millones de personas el año pasado, sigue en construcción y se espera que esté terminada en una década.

La iglesia más alta del mundo

Tras la misa, León XIV bendecirá la torre de Jesucristo, pieza central del conjunto que se terminó en febrero y elevó la basílica a su altura máxima: 172,5 metros. Con ello, la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo, un hito arquitectónico que refuerza su carácter de símbolo universal de la fe y la cultura catalana.