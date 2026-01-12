CANAL RCN
Internacional

El papa León XIV recibe a María Corina Machado en audiencia privada

La Santa Sede no ofreció detalles sobre el encuentro, y el nombre de Machado apareció únicamente en la lista oficial de personas recibidas.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

AFP

enero 12 de 2026
07:13 a. m.
El papa León XIV recibió el lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según un breve comunicado difundido por el Vaticano.

La Santa Sede no ofreció detalles sobre el encuentro, y el nombre de Machado apareció únicamente en la lista oficial de personas recibidas por el pontífice durante la mañana.

Coincidencia con liberación de detenidos italianos en Venezuela

La audiencia papal se produjo el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlo, dos ciudadanos italianos que permanecían detenidos en Venezuela desde noviembre de 2024. Ambos ya se encuentran de regreso en su país, según confirmó el gobierno italiano.

Contexto político marcado por la captura de Maduro

El encuentro entre el papa y Machado ocurre en medio de un escenario político convulso tras la captura en Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, quien será juzgado en Nueva York. En ese contexto, el presidente Donald Trump declaró que Machado “no goza de apoyo ni de respeto en su país”, aunque adelantó que se reunirá con ella esta semana.

El viernes anterior, en un mensaje dirigido al cuerpo diplomático, el pontífice peruanoestadounidense instó a “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, subrayando la preocupación de la Iglesia por la crisis institucional en Venezuela.

