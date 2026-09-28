Papa León XIV pide a Europa sacrificar posiciones por la paz y advierte sobre la “ilusión del rearme”

El papa León XIV hizo este lunes un llamado a los líderes europeos para que prioricen la paz sobre los intereses políticos y estén dispuestos a “sacrificar algunas posiciones” con el fin de poner fin a los conflictos que afectan al continente.

Durante un discurso pronunciado en la ciudad francesa de Metz, el pontífice advirtió sobre la reaparición de la guerra en Europa y lamentó el impacto que sigue teniendo sobre la población civil.

Llamado al diálogo y defensa del multilateralismo

En medio de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y de las divisiones políticas dentro de la Unión Europea, León XIV insistió en la necesidad de impulsar un diálogo paciente y negociaciones audaces para alcanzar acuerdos duraderos. El pontífice también defendió el derecho internacional y el multilateralismo, a los que calificó como el mejor antídoto frente a las ambiciones de dominación entre los Estados.

Asimismo, alertó sobre el deterioro de las relaciones internacionales, al asegurar que estas se han vuelto “cada vez más bárbaras”, en un contexto marcado por la desconfianza, la desinformación y el debilitamiento de los consensos políticos en distintas regiones del mundo.

Migración, rearme y futuro de Europa

Durante su intervención, el líder de la Iglesia católica también pidió integrar a migrantes y refugiados “como en la propia familia” y advirtió contra lo que denominó la “ilusión del rearme”, cuando varios países europeos han incrementado su gasto militar frente a las amenazas de seguridad en el continente.

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El mensaje del pontífice coincidió con un llamado del presidente francés, Emmanuel Macron, a recuperar el espíritu de los fundadores de la Unión Europea y evitar el avance de los nacionalismos.

En su visita a Francia, León XIV también ha reiterado la importancia de la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de sociedades abiertas, en momentos en que el debate sobre migración y seguridad ocupa un lugar central en la política europea.