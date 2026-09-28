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Papa León XIV pide a Europa sacrificar posiciones por la paz y advierte sobre la “ilusión del rearme”

En su visita a Francia, León XIV también ha reiterado la importancia de la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de sociedades abiertas.

Foto: AFP

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AFP

septiembre 28 de 2026
08:35 a. m.
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El papa León XIV hizo este lunes un llamado a los líderes europeos para que prioricen la paz sobre los intereses políticos y estén dispuestos a “sacrificar algunas posiciones” con el fin de poner fin a los conflictos que afectan al continente.

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Durante un discurso pronunciado en la ciudad francesa de Metz, el pontífice advirtió sobre la reaparición de la guerra en Europa y lamentó el impacto que sigue teniendo sobre la población civil.

Llamado al diálogo y defensa del multilateralismo

En medio de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y de las divisiones políticas dentro de la Unión Europea, León XIV insistió en la necesidad de impulsar un diálogo paciente y negociaciones audaces para alcanzar acuerdos duraderos. El pontífice también defendió el derecho internacional y el multilateralismo, a los que calificó como el mejor antídoto frente a las ambiciones de dominación entre los Estados.

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Asimismo, alertó sobre el deterioro de las relaciones internacionales, al asegurar que estas se han vuelto “cada vez más bárbaras”, en un contexto marcado por la desconfianza, la desinformación y el debilitamiento de los consensos políticos en distintas regiones del mundo.

Migración, rearme y futuro de Europa

Durante su intervención, el líder de la Iglesia católica también pidió integrar a migrantes y refugiados “como en la propia familia” y advirtió contra lo que denominó la “ilusión del rearme”, cuando varios países europeos han incrementado su gasto militar frente a las amenazas de seguridad en el continente.

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El mensaje del pontífice coincidió con un llamado del presidente francés, Emmanuel Macron, a recuperar el espíritu de los fundadores de la Unión Europea y evitar el avance de los nacionalismos.

En su visita a Francia, León XIV también ha reiterado la importancia de la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de sociedades abiertas, en momentos en que el debate sobre migración y seguridad ocupa un lugar central en la política europea.

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