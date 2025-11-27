El pasado del afgano que atacó a tiros a dos Guardias Nacionales en Washington

Como un acto terrorista calificó el FBI el ataque a disparos contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., en Estados Unidos, a plena luz del día, este miércoles 26 de noviembre.

El sospechoso identificado como Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana, y de 29 años, quien está herido y bajo custodia.

Estaría casado y tendría cinco hijos.

El pasado del atacante de dos Guardias Nacionales en Washington

El presunto tirador trabajó en su país de origen con fuerzas estadounidenses como la CIA y la Unión Americana.

Llegó a Estados Unidos en 2021, y hoy enfrenta cargos por poseer un arma de fuego y agresión con intención de matar.

La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el sospechoso podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua por el ataque contra los dos uniformados estadounidenses.

Kash Patel, director del FBI, señaló: “Hemos ejecutado múltiples órdenes de registro en todo el país, incluyendo la última residencia conocida del sujeto, que se encuentra en el estado de Washington”.

Ellos son los dos Guardias Nacionales gravemente heridos en tiroteo

En las últimas horas, las autoridades revelaron las identidades de los dos uniformados heridos. Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, fueron sometidos a cirugía y permanecen en condición crítica.

General Leland Blanchard se refirió a los hechos:

Estos dos jóvenes militares estuvieron dispuestos a ir más allá y pagar el precio que nuestra nación les exigiera.

El ataque fue repudiado por el presidente Donald Trump. La seguridad en Washington se reforzará con la llegada de otros 500 guardias nacionales.