Trump ya tendría quien lo nomine al Nobel de la Paz

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abrió la puerta este viernes 23 de enero a una posible candidatura de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, supeditada a su capacidad para detener el conflicto en territorio ucraniano.

Durante una rueda de prensa tras su encuentro con el canciller alemán, Meloni dijo que sucederá "si él logra hacer una diferencia (...) para alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania. Entonces, nosotros podríamos nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz".

Según el Comité del Nobel, “cualquier persona que cumpla los criterios de nominación puede presentar una nominación al Premio Nobel de la Paz” y Meloni cumple con estos criterios, como miembro de gobierno de un estado soberano.

Meloni espera inscribir a Italia en la “Juanta de paz” de Trump, si realiza los cambios necesarios:

A pesar de la sintonía entre ambos líderes, Italia ha marcado distancia frente a la reciente iniciativa de Washington. El pasado jueves, Trump presentó su "Junta de Paz", un organismo inicialmente creado para supervisar la tregua en Gaza que, ahora, busca resolver conflictos globales bajo su presidencia y liderazgo ejecutivo.

Aunque el republicano invitó a Italia a integrarse, Meloni reveló haber declinado la oferta inicial argumentando que plantea "problemas constitucionales". Según la prensa local, la normativa italiana prohíbe al país unirse a organizaciones dirigidas por un único líder extranjero. Ante esto, la mandataria confirmó haber solicitado a Trump modificaciones en la estructura de la junta "para satisfacer las necesidades no solo de Italia, sino también de otros países europeos".

Trump ya tiene una medalla del Nobel de paz otorgada por María Corina Machado:

La posibilidad de obtener el Nobel es un tema recurrente para el magnate. En un mensaje enviado al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, Trump manifestó su frustración por no haber sido premiado anteriormente, llegando a decir que ya no se sentía obligado "a pensar puramente en la paz".

Curiosamente, el premio fue otorgado recientemente a la opositora venezolana María Corina Machado que, en un gesto simbólico, entregó su medalla a Trump, durante una reunión privada en la Casa Blanca. Es así que, de cumplirse las condiciones de una paz duradera en Ucrania, Meloni podría convertir el anhelo del mandatario en una candidatura formal ante el Comité del Nobel.