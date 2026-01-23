CANAL RCN
Internacional

Revelan el plan fallido de Diosdado Cabello para sacar del camino a Nicolás Maduro y negociar con EE. UU.

Entre las fichas que se movían en el tablero figuraba Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen y de las fuerzas armadas en Venezuela.

Revelan el plan fallido de Diosdado Cabello para sacar del camino a Nicolás Maduro y negociar con EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 23 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un informe de The Guardian que se habría configurado con las versiones de varias fuentes estadounidenses y cataríes se conocieron nuevos detalles de cómo se concretó el plan que terminó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

De acuerdo con la publicación de este medio, la “prudencia” y las poderosas amistades de Delcy Rodríguez fueron clave para que Estados Unidos negociara con ella la salida de Maduro, sino que, además, la pusiera en Presidencia de Venezuela, un objetivo que se había trazado hace tiempo.

Aunque Cabello se mantiene en el camino, se conoció por qué no habría hecho parte de la negociación que, según The Guardian, fue concretada con los hermanos Rodríguez, fichas clave del régimen venezolano.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Así se le habría caído el plan a Diosdado Cabello para sacar a Maduro

El informe de The Guardian indica que Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, que controla las fuerzas armadas del país también estuvo en conversaciones con Estados Unidos meses antes de la operación militar en la que se capturó a Maduro.

El plan de Cabello podría terminar en un lamentable caos en Venezuela, habría indicado Reuters. “Si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que el presidente estadounidense Donald Trump desea evitar” por lo que Delcy Rodríguez, con prudencia, se convirtió en la mejor opción para EE. UU.

Todas las fuentes indican que el acuerdo de Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo.

Según The Guardian esa condición no habría estado implícita en los ambiciosos planes de Cabello.

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpresivo nombre
RELACIONADO

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpresivo nombre

¿Maduro quedó por fuera del negocio por ambición?

“Para Delcy Rodríguez, fue una cuestión de prudencia. Al mismo tiempo que le hicieron la oferta, las fuentes afirman que ella no aceptó traicionar activamente a Maduro”, dijo el diario, argumentando que una de las fuentes que ella "le tenía miedo a Maduro.

Maduro habló con Trump por teléfono en noviembre, semanas antes de su captura y decidió retarlos, asegurando que no se iría por lo que su cúpula le marcó distancia ganándole la carrera.

Para Reuters, aunque Estados Unidos ve a Delcy Rodríguez como el eje de la estrategia de Estados Unidos sin Maduro de por medio, no se descartaría que Diosdado se mantenga en el poder porque Cabello tiene el poder de mantener los planes en marcha o acabarlos.

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"
RELACIONADO

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Palestina

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

Artistas

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Estados Unidos

¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

Otras Noticias

Corte Constitucional

Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica

Noticias RCN conoció en exclusiva la solicitud del magistrado de la Corte Constitucional.

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

La cadena anunció qué pasará con sus más de cien puntos de venta en el país.

Millonarios

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla