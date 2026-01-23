Revelan el plan fallido de Diosdado Cabello para sacar del camino a Nicolás Maduro y negociar con EE. UU.

Un informe de The Guardian que se habría configurado con las versiones de varias fuentes estadounidenses y cataríes se conocieron nuevos detalles de cómo se concretó el plan que terminó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con la publicación de este medio, la “prudencia” y las poderosas amistades de Delcy Rodríguez fueron clave para que Estados Unidos negociara con ella la salida de Maduro, sino que, además, la pusiera en Presidencia de Venezuela, un objetivo que se había trazado hace tiempo.

Aunque Cabello se mantiene en el camino, se conoció por qué no habría hecho parte de la negociación que, según The Guardian, fue concretada con los hermanos Rodríguez, fichas clave del régimen venezolano.

Así se le habría caído el plan a Diosdado Cabello para sacar a Maduro

El informe de The Guardian indica que Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, que controla las fuerzas armadas del país también estuvo en conversaciones con Estados Unidos meses antes de la operación militar en la que se capturó a Maduro.

El plan de Cabello podría terminar en un lamentable caos en Venezuela, habría indicado Reuters. “Si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que el presidente estadounidense Donald Trump desea evitar” por lo que Delcy Rodríguez, con prudencia, se convirtió en la mejor opción para EE. UU.

Todas las fuentes indican que el acuerdo de Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo.

Según The Guardian esa condición no habría estado implícita en los ambiciosos planes de Cabello.

¿Maduro quedó por fuera del negocio por ambición?

“Para Delcy Rodríguez, fue una cuestión de prudencia. Al mismo tiempo que le hicieron la oferta, las fuentes afirman que ella no aceptó traicionar activamente a Maduro”, dijo el diario, argumentando que una de las fuentes que ella "le tenía miedo a Maduro.

Maduro habló con Trump por teléfono en noviembre, semanas antes de su captura y decidió retarlos, asegurando que no se iría por lo que su cúpula le marcó distancia ganándole la carrera.

Para Reuters, aunque Estados Unidos ve a Delcy Rodríguez como el eje de la estrategia de Estados Unidos sin Maduro de por medio, no se descartaría que Diosdado se mantenga en el poder porque Cabello tiene el poder de mantener los planes en marcha o acabarlos.