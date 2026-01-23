Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

El sistema judicial de Estados Unidos es conocido por su rigurosidad, especialmente cuando se trata de figuras de altos mandos. Tras décadas de silencio, Carlos Lehder, cofundador del extinto Cartel de Medellín y quien estuvo más de 30 años en centros federales, decidió revelar los pormenores del confinamiento que enfrenta Nicolás Maduro.

Según el exnarcotraficante, la estancia en la prisión de Nicolás Maduro no es comparable con ningún centro de reclusión ordinario; es, en sus propias palabras, un aislamiento diseñado para que el cuerpo no resista más: es un “planeta oscuro”

Confinamiento solitario y vigilancia extrema en la prisión de Nicolás Maduro

Desde su experiencia en penales de máxima seguridad como Marion, Illinois, Lehder explicó que el perfil de peligrosidad dicta el nivel de encierro. En el caso del líder chavista, su ubicación actual en Brooklyn lo sitúa en pabellones destinados a individuos procesados por terrorismo.

Lehder describió un entorno despojado de cualquier humanidad: celdas pequeñas, lejos de luz natural y bajo el escrutinio permanente de cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas para monitorear cada segundo de su existencia.

"No hay conversación, no hay contacto", relató el exnarcotraficante en una entrevista reciente. La rutina en la prisión de Nicolás Maduro se limita a la interacción mínima con guardias que suministran alimentos y realizan rondas de inspección visual cada hora, tanto de día como de noche.

Este modelo de "custodia protectora" garantiza un aislamiento total, donde la privación sensorial es la norma y el silencio se convierte en el único compañero del interno.

El reglamento dice que tres horas a la semana lo sacan a un patio, pero hoy en día Nueva York está con temperatura bajo cero. Además, el patio es enrejado, sin juegos, sin techo y está completamente vigilado, mencionó Lehder.

Restricciones severas en la cárcel donde está Maduro

Otro de los aspectos más impactantes revelados por Lehder es la limitación del espacio físico. El reglamento federal estipula apenas tres horas de patio a la semana, las cuales se llevan a cabo en cubículos enrejados, sin techo y bajo vigilancia constante.

Con las temperaturas bajo cero que azotan Nueva York en este inicio de 2026, la salida al exterior se convierte en una prueba de resistencia física más que en un alivio.

Finalmente, el excapo subrayó que las visitas presenciales son inexistentes en este nivel de seguridad. Cualquier contacto con el mundo exterior o la defensa legal se realiza mediante canales virtuales.

Para Lehder, quien conoció de primera mano las entrañas de este sistema, la situación actual de Maduro representa el máximo nivel de rigor permitido por las leyes norteamericanas, un escenario donde el aislamiento político se traduce en una soledad absoluta tras las rejas.

Cada hora, personalmente, viene un guardia día y noche a verte, dijo.

Igualmente, Lehder mencionó que no existen las visitas presenciales y todo se tiene que hacer de manera virtual. "Nicolás Maduro está confinado en el máximo nivel de seguridad permisible, no se permite ningún tipo de visita", mencionó.