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El Vaticano llama a instituciones católicas a cortar vínculos con la minería

El llamado busca que las instituciones rompan lazos financieros con la minería, aunque no se precisó el alcance concreto de la medida.

Vaticano sanciona cardenal
Foto: Vaticano

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
01:32 p. m.
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El Vaticano lanzó el viernes una iniciativa que exhorta a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero y privilegiar alternativas éticas con menor impacto ambiental.

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El proyecto se apoya en la red ecuménica Iglesias y Minería de América Latina, que desde 2013 denuncia la violencia ligada a la expansión minera y cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones.

El cardenal italiano Fabio Baggio, responsable adjunto del departamento vaticano para temas ambientales, subrayó que “en muchas regiones del mundo, la expansión de la industria minera causó profundas tensiones sociales y graves consecuencias medioambientales”.

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El llamado busca que las instituciones rompan lazos financieros con la minería, aunque no se precisó el alcance concreto de la medida.

Preocupación por la demanda tecnológica y la inteligencia artificial

El obispo brasileño Vicente Ferreira advirtió sobre el auge de la inteligencia artificial, que ha disparado la demanda de minerales como el cobalto, esenciales para imanes, baterías y servidores informáticos.

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“La inteligencia artificial es un buen ejemplo de cuántos recursos minerales consumen las compañías tecnológicas”, señaló, instando a estas empresas a garantizar condiciones laborales justas y respeto al medioambiente.

La iniciativa se inspira en la encíclica Laudato Si’ (2015), donde el papa Francisco defendió la “ecología integral”. En esa línea, el Vaticano ya había pedido en 2020 evitar inversiones en combustibles fósiles y armamento.

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El papa León XIV ha mantenido esta postura, insistiendo en la protección de la naturaleza y los derechos laborales.

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