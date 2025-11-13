CANAL RCN
Internacional

Elecciones en Chile: el temor de miles de colombianos y venezolanos por posibles deportaciones

Con la ultraderecha en ascenso y propuestas de expulsión masiva, comunidades de migrantes enfrentan un futuro incierto en Chile.

Un hombre se sienta sobre la baranda de un camión en el barrio “Un Nuevo Amanecer”, comuna de Cerrillos, Región Metropolitana de Santiago, el 11 de noviembre de 2025. Chile se prepara para acudir a las urnas el 16 de noviembre en medio de temores por la inseguridad, atribuida en gran medida a los migrantes en situación irregular, a pesar de que el país mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de la región. Mientras todos los candidatos centran sus campañas en la delincuencia y la migración, los aspirantes de derecha prometen hacer que los inmigrantes indocumentados se sientan no bienvenidos.
FOTO: AFP

AFP

noviembre 13 de 2025
01:01 p. m.
La historia de Suhey García, una migrante venezolana que vive desde 2020 en el asentamiento Nuevo Amanecer de Santiago, refleja la incertidumbre de miles de extranjeros indocumentados ante las próximas elecciones en Chile.

García, que llegó con su esposo y tres hijos por un paso no autorizado desde Bolivia, asegura que no piensa abandonar el país voluntariamente: “Tengo mi vida hecha acá”, declara, mientras observa cómo la contienda electoral pone en riesgo su estabilidad.

En ese asentamiento, ubicado junto a un antiguo vertedero al oeste de la capital, habitan alrededor de 2.000 familias de distintas nacionalidades, principalmente haitianos, peruanos, venezolanos y colombianos. Aunque carecen de alcantarillado y conexión formal a la electricidad, los residentes han construido un sentido de comunidad y acceden a servicios básicos como agua potable y educación pública.

Contexto electoral y el debate migratorio

Las elecciones generales chilenas, marcadas por un discurso centrado en la seguridad y la migración, han puesto a los indocumentados en el centro del debate político.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población migrante en Chile alcanzó en 2024 el 8,8% del total nacional, duplicándose en apenas siete años. No obstante, de acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 337.000 extranjeros permanecen sin documentos válidos, en su mayoría venezolanos.

La contienda enfrenta a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast, quienes encabezan las encuestas y se perfilan para un eventual balotaje el 14 de diciembre.

Kast, junto con otros candidatos de derecha como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, ha centrado su campaña en la expulsión de migrantes irregulares, el endurecimiento fronterizo y la asociación de la inseguridad con la migración.

Aunque la tasa de homicidios en Chile (6,7 por cada 100.000 habitantes) sigue siendo una de las más bajas de América Latina, el miedo a la delincuencia se ha convertido en un eje movilizador del electorado.

Vidas entre la esperanza y la incertidumbre

En Nuevo Amanecer, la incertidumbre se respira en cada esquina. “Imagínate, me mandan para Venezuela y allá no tengo casa. Cuando ya mis hijos tienen una vida estable en Chile”, dice García.

Como muchos migrantes, ha logrado cierta estabilidad pese a su condición irregular, accediendo a servicios de salud, educación pública y empleos informales. Sin embargo, una nueva administración con políticas restrictivas podría poner fin a esos avances.

Otras voces también se suman al reclamo. Nancy Guevara, colombiana que ingresó como turista en 2024 y decidió quedarse en el país, pide que las autoridades den “una oportunidad” a quienes desean regularizar su situación.

“Por lo menos yo no vine a delinquir. ¿Por qué nos meten a todos en un mismo saco?”, cuestiona al referirse a la retórica política que asocia migración con criminalidad.

Incluso migrantes con estatus legal expresan temor. Wilmer Carvajal, peruano residente en Chile desde hace 13 años, teme perder su vivienda si se concretan los planes de desalojo de asentamientos: “Dicen que van a echar a los inmigrantes y desalojar las tomas, pero no tenemos otro lado donde ir”.

