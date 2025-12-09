CANAL RCN
Internacional

Por vínculos con Epstein, Reino Unido destituye a su embajador en Washington

Una carta de cumpleaños y una serie de correos entre ambos habría motivado al Ministerio a removerlo de su cargo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
03:19 p. m.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido destituyó el jueves a su embajador en Washington, Peter Mandelson, luego de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran el lunes una copia del “Libro del 50º cumpleaños” en el que aparece una carta que Mandelson habría enviado al depredador sexual Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación cercana durante años.

El mensaje inicia con un anecdótico: “Érase una vez, un hombre inteligente y perspicaz al que llaman ‘misterioso’ que apareció en paracaídas en mi vida”.

Y continúa describiendo que compartieron “muchas horas” en las que Mandelson conoció a los “interesantes” amigos de Epstein en reuniones organziadas en “una de sus gloriosas casas”, para terminar con: “Dondequiera que esté en el mundo, sigue siendo mi mejor amigo”.

Primer ministro trató de retrasar lo inevitable, pero Mandelson fue destituido:

El miércoles, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer dijo ante el parlamento que Mandelson era un hombre de “plena confianza”, tratando de retrasar lo inevitable.

Sin embargo, una serie de correros entre Mandelson y Epstein, revelados por Bloomberg, demuestran que, incluso, luego de que fuera condenado por dos cargos estatales de prostitución, el depredador sexual seguía recibiendo mensajes fraternales del ahora exembajador.

“Pienso mucho en ti y me siento desesperanzado y furioso por lo que ha sucedido”, le decía e, incluso, se conoció que en 2008 le ofreció ayuda con sus influencias para librarse de un caso por delitos similares en Florida.

¿Qué dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido?

Tras conocer las últimas revelaciones sobre la relación entre su embajador y Epstein, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido informó que, dada la profundidad y el alcance de su relación, su posición sobre el caso es “sustancialmente diferente a la conocida en el momento de su nombramiento”.

Y concluyó que, “en vista de ello, y consciente de las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido retirado como embajador con efecto inmediato”. A pesar de que Mandelson insistió: “Lamento mucho haber caído en sus mentiras. Caí y acepté las garantías que me dio sobre su acusación, su caso penal original en Florida”.

