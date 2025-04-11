CANAL RCN
Internacional

Embajadora de Reino Unido destaca el impulso del turismo colombiano en la World Travel Market 2025 en Londres

Colombia refuerza su presencia internacional en turismo al participar con su delegación más grande en una década en la World Travel Market de Londres.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
11:00 a. m.
Colombia se presentó este año con una de sus delegaciones más robustas en la World Travel Market (WTM) de Londres 2025, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Durante la inauguración del pabellón nacional, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, resaltó la confianza y el creciente interés del mercado británico en el turismo sostenible colombiano, señalando que el país continúa consolidándose como un destino internacional de alto nivel.

“Contamos con una de nuestras delegaciones más grandes: 32 empresas, una clara muestra de la confianza en el mercado británico y de la fortaleza del turismo sostenible colombiano”, afirmó la embajadora Sarabia.

La participación colombiana, liderada por ProColombia, reúne a operadores turísticos, alojamientos, entidades de promoción y la aerolínea Avianca, con el objetivo de fortalecer alianzas y atraer nuevos viajeros interesados en experiencias culturales, de naturaleza y bienestar.

Una campaña que lleva a “Colombia, el país de la belleza” a las calles de Londres

Durante la feria, ProColombia lanzó una campaña de promoción internacional bajo el mensaje “Colombia, el país de la belleza”, la cual está siendo proyectada en espacios emblemáticos de Londres como Canary Wharf, Notting Hill y estaciones del metro. La estrategia busca mostrar la riqueza natural, gastronómica y cultural del país ante millones de potenciales viajeros.

“Nuestra presencia en WTM consolida un modelo de turismo más sostenible, inclusivo y competitivo. Cada empresa es embajadora de una Colombia diversa e innovadora”, señaló Alejandro Jaramillo, representante de ProColombia en Londres.

El Reino Unido se mantiene como uno de los principales emisores de turistas hacia Colombia. Solo en 2024, más de 58.600 británicos visitaron el país, cifra que representa un crecimiento del 4,6 % frente al año anterior. Entre enero y agosto de 2025, más de 41.800 viajeros británicos ya habían llegado a territorio colombiano.

“Desde el Caribe hasta la Amazonía, desde los Andes hasta el Pacífico, Colombia, el país de la belleza refleja no solo nuestros paisajes, sino también la creatividad, calidez y riqueza cultural de nuestra gente”, concluyó la embajadora Sarabia.

