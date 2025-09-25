Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo por redes sociales: ¿qué se sabe?

Transmitieron en vivo la tortura y asesinato de tres mujeres: 12 detenidos y un jefe narco prófugo en Argentina

Este jueves 25 de septiembre, en Argentina, se confirmó el asesinato de tres jóvenes mujeres cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles en Florencio Varela, al sur de Buenos Aires.

El crimen no solo se cometió con brutalidad, sino que fue transmitido en directo a través de redes sociales. La investigación apunta a un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico.

Hallan los cuerpos sin vida de tres mujeres en Argentina

La Policía encontró enterradas en una vivienda del conurbano bonaerense a Morena Verri, de 20 años; Brenda Del Castillo, también de 20; y Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15.

Las tres habían desaparecido el viernes pasado, cuando fueron vistas por última vez en el barrio La Tablada, en el sur de la capital argentina.

Según explicó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta engañadas con la promesa de asistir a un evento.

En realidad, se trataba de una trampa urdida por una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el miércoles por la noche en una casa de Florencio Varela. Allí mismo, las autoridades realizaron las primeras cuatro detenciones.

Para el jueves, la cifra de capturados ascendía a 12, mientras que el presunto líder del grupo, apodado “Pequeño J” o “Julito”, de 23 años, sigue prófugo con orden de captura.

Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo

La investigación reveló que las víctimas fueron sometidas a torturas y asesinadas ese mismo viernes, pocas horas después de su desaparición.

Lo más perturbador es que la sesión de violencia fue transmitida en directo a través de Instagram, en un grupo cerrado. El propio ministro Alonso confirmó que al menos 45 personas observaron la transmisión.

Durante el video, el supuesto jefe del grupo pronunció una frase escalofriante: “Esto es lo que le pasa al que me roba droga”.

Las autoridades indicaron que las jóvenes mantenían vínculos con líderes de la organización en el barrio porteño de Flores, lugar que solían frecuentar, pero el trasfondo del crimen aún no está del todo claro.

Hipótesis detrás del asesinato y la tortura de tres jóvenes en Argentina

Cuando se le preguntó por la hipótesis de que las víctimas habrían robado droga, Alonso respondió:

Todo puede ser.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó en su cuenta de X:

El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista.

En paralelo, organizaciones políticas y feministas convocaron para este sábado una marcha en el centro de Buenos Aires bajo el lema: “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Ninguna vida es descartable”.