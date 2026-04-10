Revelan las condiciones de salud en las que llegaron los cuatro astronautas de la misión Artemis II

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen, amerizaron frente a la costa de California este 10 de abril, tras un viaje de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna.

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Su nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico con el apoyo de tres grandes paracaídas.

Momentos de tensión se vivieron en el momento en el que la cápsula perdió contacto con el minucioso monitoreo de la NASA. Los expertos lograron restablecer la comunicación con los astronautas después de pasar la fase más peligrosa del retorno.

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La NASA calificó como exitoso el regreso de los astronautas que fueron a la Luna

La nave espacial de la NASA con cuatro astronautas a bordo reingresó a la atmósfera terrestre el viernes tras un histórico viaje alrededor de la Luna, iniciando una prueba crucial de su escudo térmico.

Esta pieza debe proteger a la cápsula de temperaturas superiores a los 2700 grados Celsius.

Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman se encuentran en la fase final de su viaje de 10 días, que incluyó una maniobra de asistencia gravitatoria lunar durante la cual perderán las comunicaciones durante seis minutos.

Trece minutos separaron el reingreso atmosférico del amerizaje en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, donde un buque de la Armada de los Estados Unidos recuperará a los astronautas, quienes pasaron por detrás de la Luna el lunes.

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Las primeras palabras de los astronautas al volver a la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

"Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas.

"Qué viaje. Estamos estables", agregó, e informó un código "green" para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

Tras despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

Su cápsula Orión realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (00:07 GMT del sábado), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.