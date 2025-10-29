Fuerte amenaza de pandilleros en Río de Janeiro tras sangriento operativo policial

La fuerte amenaza de pandilleros en favela de Río de Janeiro encendió las alarmas en todo Brasil, luego de una operación masiva de la Policía Militar contra el narcotráfico en las zonas del Complejo do Alemão y Penha.

Lo que inició como un operativo para capturar a los líderes del grupo criminal Comando Vermelho terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia reciente de la ciudad.

¿Qué ocurrió durante el operativo policial en Río de Janeiro?

Según informes oficiales, más de 2.500 agentes participaron en el despliegue que buscaba desmantelar la estructura criminal del Comando Vermelho, organización que controla amplias zonas de Río de Janeiro.

Sin embargo, los delincuentes respondieron con un nivel de violencia sin precedentes: disparos de fusiles de largo alcance, granadas lanzadas desde drones y barricadas con autobuses incendiados para impedir el paso de las autoridades.

RELACIONADO Estremecedoras fotos de la operación policial contra el narcotráfico en una favela en Río de Janeiro

El saldo fue devastador: más de sesenta personas perdieron la vida, entre ellas varios agentes de la Policía Militar. Videos grabados por vecinos muestran el caos que se vivió durante las horas del enfrentamiento, con ráfagas de hasta 200 disparos por minuto y escenas de pánico entre los residentes atrapados en medio del fuego cruzado.

Mensajes de los pandilleros tras la intervención del operativo en favela en Río de Janeiro

Tras finalizar el operativo, circularon audios y mensajes en redes sociales donde los pandilleros lanzaron una fuerte amenaza de pandilleros en favela de Río de Janeiro contra la población y las autoridades.

En uno de los videos, hombres armados con fusiles afirmaron pertenecer al Comando Vermelho y aseguraron: “Vamos a matar a todo el mundo”.

Las advertencias generaron terror entre los habitantes del sector, especialmente entre repartidores y comerciantes, a quienes se les ordenó no transitar por las calles hasta nuevo aviso. Ante la gravedad de la situación, las escuelas suspendieron clases y varios comercios cerraron sus puertas.

Las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad en los accesos a las favelas y anunciaron investigaciones para determinar responsabilidades.

Sin embargo, el miedo persiste. La fuerte amenaza de pandilleros en favela de Río de Janeiro evidencia una vez más la compleja guerra urbana que enfrenta la ciudad, donde la violencia del crimen organizado sigue superando la capacidad del Estado para garantizar la paz.