Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela

Difundieron impactantes videos del megaoperativo en Río de Janeiro contra el narcotráfico.

Operativo en favelas Río de Janeiro.
Foto: X Periodistas sin Fronteras

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
04:53 p. m.
Las autoridades brasileñas impactantes imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro, un despliegue masivo de seguridad que tuvo lugar en una de las favelas más peligrosas de la ciudad.

El operativo, liderado por la Policía Militar y con apoyo de helicópteros y vehículos blindados, buscaba desarticular bandas dedicadas al narcotráfico que operan en la zona.

En los videos difundidos por medios locales se observa el momento exacto en que los uniformados ingresan al complejo de favelas, enfrentándose a ráfagas de disparos mientras avanzan entre callejones y viviendas improvisadas. Según los primeros reportes, varios sospechosos fueron capturados y se incautaron armas de alto calibre, drogas y municiones.

Fuerte despliegue policial en busca de líderes criminales en Río de Janeiro

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, la intervención formó parte de una serie de acciones estratégicas contra el crimen organizado que ha incrementado su presencia en distintas zonas de Río. En el operativo participaron más de 500 agentes, además de unidades aéreas y terrestres.

Los enfrentamientos generaron momentos de tensión entre los residentes, quienes permanecieron resguardados en sus hogares mientras se desarrollaba la operación.

Las autoridades informaron que el objetivo principal era capturar a los cabecillas de una organización criminal responsable de múltiples homicidios, secuestros y tráfico de armas.

El Ministerio de Justicia de Brasil destacó que estas acciones buscan “recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población”, en una ciudad donde las disputas entre bandas continúan afectando a miles de familias.

Reacciones tras la difusión de las imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro

La publicación de las imágenes del megaoperativo en Río de Janeiro generó un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron el accionar policial, mientras otros expresaron preocupación por el uso de la fuerza en zonas residenciales.

Con estas acciones, Brasil reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico en uno de los escenarios urbanos más complejos de América Latina.

