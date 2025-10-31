Ciudadanos de Río de Janeiro le agradecieron a la policía militar por enfrentar a bandas criminales: video

En medio de días marcados por la tensión y la violencia, el megaoperativo policial en Río de Janeiro realizado por la Policía Militar despertó una inesperada reacción: cientos de ciudadanos salieron a las calles para agradecer a los uniformados por su intervención en una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

Desde balcones, ventanas y calles, los cariocas manifestaron su apoyo con aplausos y palabras de aliento hacia los agentes que participaron en la masiva operación contra el narcotráfico.

La jornada se desarrolló principalmente en la favela Vila Cruzeiro, escenario de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y miembros del grupo criminal Comando Vermelho, conocido por controlar gran parte del tráfico de drogas en la región. La acción, que dejó decenas de detenidos y la incautación de un importante arsenal, es considerada una de las intervenciones más grandes de los últimos años en el país.

¿Por qué se realizó el megaoperativo policial en Río de Janeiro?

De acuerdo con el Gobierno de Río, el megaoperativo policial en Río de Janeiro tenía como objetivo capturar a los cabecillas del Comando Vermelho, quienes utilizaban las favelas como refugio y punto estratégico para sus operaciones ilícitas.

Los agentes, apoyados por unidades de élite y helicópteros, lograron ingresar en áreas dominadas por las bandas, en medio de fuertes intercambios de disparos.

El Ministerio Público informó que se trató de una acción planificada durante semanas, en la que participaron más de 400 efectivos. A pesar de las críticas por el uso excesivo de la fuerza, el Gobierno defendió la operación señalando que era necesaria para garantizar la seguridad y recuperar el control territorial.

Respaldo ciudadano tras el megaoperativo policial en Río de Janeiro

Las redes sociales se llenaron de videos mostrando a los habitantes de Río agradeciendo a los policías. Desde sus vehículos, algunos conductores hicieron sonar las bocinas, mientras otros bajaron de los automóviles para aplaudir a los uniformados.

Para muchos residentes, este gesto simboliza esperanza frente al miedo cotidiano. Aunque el operativo dejó un alto número de víctimas, la sensación generalizada entre la población es de alivio y respaldo hacia las fuerzas del orden, que continúan vigilando la zona para evitar nuevos brotes de violencia.