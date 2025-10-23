CANAL RCN
Internacional

Revelan macabro hallazgo en Guadalajara: 48 bolsas contenían restos humanos

Las autoridades confirmaron que las bolsas fueron encontradas en una fosa clandestina localizada en un suburbio de Guadalajara.

AFP

octubre 23 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina localizada en un suburbio de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

De acuerdo con la fiscalía local, los trabajos de búsqueda continuarán, por lo que la dependencia declinó estimar un probable número de víctimas. Además, los restos deben ser analizados.

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?
RELACIONADO

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?

"Necesitamos que se avance en el tema forense para poder decirles este número de bolsas a cuántas víctimas equivalen", dijo Blanca Trujillo, vicefiscal estatal de personas desaparecidas, en una rueda de prensa.

¿Qué se sabe de la fosa clandestina en Jalisco?

La fosa clandestina fue localizada hace cuatro semanas por un colectivo de búsqueda de personas en un predio baldío de Zapopan, un vasto municipio periférico que es parte del área metropolitana de Guadalajara.

Desde esa fecha, autoridades han trabajado en la recuperación de los restos con apoyo de miembros del colectivo Guerreros Buscadores.

En el primer reporte oficial de las labores de búsqueda, Trujillo detalló que cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas y que debido a la amplitud del terreno requieren el uso de maquinaria pesada.

VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México
RELACIONADO

VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México

El hallazgo de esta fosa se suma a decenas de casos similares en Jalisco, el estado más golpeado por la crisis de desaparición de personas que afecta a México y que suma más de 127.000 víctimas.

Crisis por desapariciones en Jalisco

La gran mayoría de desapariciones se han dado en el marco de la escalada de violencia que sacude a México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas.

En junio pasado, expertos forenses localizaron los restos de 34 personas enterrados cerca de una zona habitacional de Zapopan.

Según datos oficiales, Jalisco suma más de 15.900 desaparecidos, un saldo que expertos atribuyen a la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más violentos y poderosos del país.

Otro famoso fue asesinado en México: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

Otro famoso fue asesinado en México: esto es lo que se sabe

En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como "organización terrorista extranjera", tras señalarlo como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha provocado la muerte de miles de estadounidenses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Sean 'Diddy' Combs y un presunto ataque en prisión: "Despertó con un cuchillo en la garganta"

Human Rights Watch

Human Rights Watch advierte que ataques de EE. UU. contra “narcoclanchas” son ejecuciones extrajudiciales

Artistas

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin

Otras Noticias

Corte Suprema de Justicia

Extradición de alias Araña fue avalada por la Corte Suprema: falta la firma del presidente Petro

El cabecilla de los Comandos de Frontera seguía enviando coca a los Estados Unidos, mientras se sentaba en una mesa de negociaciones con el Gobierno Petro.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de octubre de 2025

¡Ya puede consultar si usted ganó tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Deportivo Pereira

Jugadores del Pereira entraron en paro y no se presentarán esta fecha

Consejo de Estado

Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

Yina Calderón

Hermanas de Yina Calderón le habrían ofrecido apartamento a Baby Demoni