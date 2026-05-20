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Alerta en el Mundial de 2026 por brote de ébola en país que participará: EE.UU anunció decisión

Hay preocupación por la participación de esta selección en la cita orbital.

Cuáles son los estadios de EE. UU., México y Canadá en los que se jugarán los partidos del Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
12:05 p. m.
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A solo semanas de dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una emergencia sanitaria internacional ha encendido las alarmas de la organización y de los países anfitriones. El gobierno de los Estados Unidos ha implementado restricciones y estrictos protocolos de bioseguridad tras un preocupante brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), seleccionado africano que comparte el Grupo K junto a las selecciones de Colombia, Portugal y Uzbekistán.

La epidemia, concentrada principalmente en la provincia de Ituri y bajo la lupa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya registra más de 130 muertes y alrededor de 600 casos sospechosos.

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Lo que más inquieta a los expertos médicos es que el brote está vinculado a la cepa Bundibugyo, una variante del virus de alta peligrosidad para la cual no existen vacunas ni tratamientos médicos específicos aprobados en la actualidad.

El plan de contingencia de EE. UU. para el plantel africano

Ante la inminencia del torneo, Estados Unidos restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros que hayan estado en zonas de riesgo ubicadas en Uganda, Sudán y República Democrática del Congo.

"Esperamos que la República Democrática del Congo pueda asistir al Mundial. Estamos trabajando para incluirlos en el mismo protocolo de pruebas en aislamiento que se aplica a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes", dijo un alto funcionario.

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La Fifa, por su parte, explicó que están “monitoreando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad”.

¿Cuándo es el debut del Congo?

El debut de "Los Leopardos" de la RDC —quienes regresan a una cita orbital tras 52 años de ausencia— está pactado para el 17 de junio contra Portugal en Houston. Posteriormente, el combinado africano viajará a México para enfrentarse a la Selección Colombia el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

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