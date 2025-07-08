Ya entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump a sus aliados comerciales

Este 7 de agosto entraron en vigor los aranceles anunciados por Estados Unidos a más de 90 países del mundo.

Las tarifas van desde el 10 % hasta un 50 % en casos como el de Brasil, con quien las tensiones son latentes desde hace varias semanas.

Para el caso de Colombia, el arancel se mantuvo en 10 %, pues no existe un déficit comercial con Estados Unidos. No obstante, la medida afecta productos como el café y las flores.

"¡Es medianoche! ¡Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América!", trinó Trump.

Más aranceles de Trump a todo el mundo

Pero la suerte de tener bajos aranceles no la tuvieron todos los países. Brasil fue castigado con el 50 %, Laos y Myanmar con el 40 %, Suiza con el 39 %, e Iraq y Serbia con el 35 %.

Por su parte, Israel, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Turquía y Venezuela recibieron un gravamen del 15 %.

En el caso de India, un arancel del 25 % entró en vigor este jueves y se espera que a finales de agosto se sume un adicional del 25 %, como represalia por la compra de petróleo y gas a Rusia.

Según la Casa Blanca, con México llegaron a una prórroga de 90 días en la que se mantendrá el arancel del 25 % a los productos que no hagan parte del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Según el secretario de Comercio norteamericano, se esperan recaudar 50 mil millones de dólares al mes en ingresos arancelarios.