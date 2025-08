Donald Trump amenaza con poner aranceles de 250 % a productos farmacéuticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que en el futuro podría imponer aranceles de hasta 250% a los productos farmacéuticos importados y volvió a acentuar la presión sobre India.

Trump ha amenazado varias veces a India con una "sanción" si sigue comprando petróleo ruso. Por ahora ha previsto tarifas aduaneras de 25% para el país asiático, pero dijo que esto podría cambiar en las próximas 24 horas.

"India no ha sido un buen socio comercial, porque ellos hacen muchos negocios con nosotros, pero nosotros no hacemos negocios con ellos. Acordamos un 25%, pero creo que voy a aumentar eso sustancialmente en las próximas 24 horas, porque están comprando petróleo ruso", dijo Trump en una entrevista con CNBC. No detalló de cuánto será el aumento.

Trump busca que los farmacéuticos se fabriquen en su país

En cuanto a los productos farmacéuticos, el presidente republicano anunció a principios de julio que impondría un recargo del 200% si la producción no se repatría rápidamente a territorio estadounidense.

"Inicialmente, vamos a colocar un pequeño arancel sobre los productos farmacéuticos, pero en un año, año y medio, como máximo, subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", dijo Trump a CNBC.

Trump pide bajar los precios a los medicamentos

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense quiere reducir los precios de los medicamentos, que en promedio son mucho más altos que en la gran mayoría de los demás países industrializados.

En cartas enviadas la semana pasada a 17 empresas del sector, les pidió que bajen los precios de sus productos o se enfrentarán a represalias. Tienen de plazo hasta el 29 de septiembre para comprometerse a hacerlo.