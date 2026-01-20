Estos son los detalles del "arma nuclear" con la que la Unión Europea podría atacar a Estados Unidos

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 25% a varios países europeos reactivó en Bruselas el debate sobre la activación del instrumento anticoercitivo de la Unión Europea, conocido dentro del bloque como la “bazuca” o el “arma nuclear” comercial.

El anuncio de Trump, realizado el pasado sábado, sorprendió a los gobiernos europeos al vincular los gravámenes a una disputa por Groenlandia.

Según el mandatario, Estados Unidos aplicaría los aranceles a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Reino Unido y Noruega, si el territorio autónomo danés no es cedido a Washington.

¿Por qué la Unión Europea podría activar su "arma" contra Estados Unidos?

Ante este escenario, crecen los llamados dentro de la Unión Europea para responder con su herramienta más contundente frente a lo que consideran una amenaza de coerción económica.

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de recurrir a este mecanismo, creado en 2023 y que hasta ahora nunca ha sido activado.

La líder del grupo liberal Renew en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer, también pidió públicamente el uso del instrumento, al considerar que la situación amerita una respuesta firme por parte del bloque comunitario.

¿Qué hace este instrumento?

Este permite a la UE tomar medidas como restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios en su mercado único de 450 millones de personas.

También otorga a Bruselas la facultad de limitar el acceso de las empresas estadounidenses a los contratos de adquisición pública en Europa.

El año pasado, la UE amenazó con utilizar esta arma durante las difíciles negociaciones comerciales con Trump para evitar aranceles elevados, pero ambas partes llegaron a un acuerdo.

¿Cómo funciona?

Tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tienen derecho a solicitar su activación, pero para ello se necesitaría el visto bueno de al menos el 55% de los países que voten a favor, lo que representa el 65% de la población del bloque.

Incluso si Bruselas activara el dispositivo, podrían pasar meses antes de que se tomaran medidas, según las normas.

En primer lugar, la Comisión dispone de cuatro meses para investigar al tercer país acusado de políticas comerciales perjudiciales; a continuación, los Estados miembros tendrían entre ocho y diez semanas para respaldar cualquier propuesta de acción.

Solo entonces el órgano ejecutivo de la UE tendría luz verde para preparar medidas, que entrarían en vigor en un plazo tentativo de seis meses.

Pero el hecho de iniciar una investigación en virtud de este instrumento enviaría un poderoso mensaje de que Bruselas está dispuesta a contraatacar a su importante aliado.