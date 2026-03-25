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Estados Unidos autoriza transacciones en Venezuela para reabrir la embajada

Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas a inicios de marzo. Estaban rotas desde hace siete años.

Estados Unidos y Venezuela.
Estados Unidos y Venezuela. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

marzo 25 de 2026
06:51 a. m.
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A pocas horas para que se lleve a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro, Estados Unidos autorizó las transacciones económicas para agilizar en la reapertura de la embajada en Venezuela.

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El pasado 5 de marzo, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, dos meses después de la captura de Maduro. El vínculo entre ambas naciones estaba roto desde 2019.

Transacciones no pueden ser para negocios inmobiliarios

Según el Departamento de Estado, el retorno de las relaciones ayudará a la estabilidad y recuperación económica de Venezuela. Esto, durante el gobierno interino de Delcy Rodríguez, con el que también se está buscando la transición.

Los detalles de la autorización de transacciones los dio la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, citando la licencia 53 del Departamento del Tesoro: “Los bienes y servicios para el funcionamiento de las misiones, o para el uso personal de los empleados de la misión en Estados Unidos”.

Pocas horas para la segunda comparecencia de Maduro

Asimismo, recalcó que las transacciones no pueden ser utilizadas sin embargo para comprar, vender o financiar inmuebles. También es clave mencionar que tras la caída de Maduro, se levantaron las sanciones petroleras; por lo que esta segunda decisión tendrá cambios en el país.

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Con lo que respecta a la comparecencia de Maduro, se llevará a cabo el jueves 26 de marzo ante un tribunal de Nueva York presidido por Alvin Hellerstein. Desde la primera audiencia del 5 de enero, ha habido dudas acerca de cómo costeará los honorarios, teniendo en cuenta justamente las sanciones.

Barry Pollack, el abogado que representa al venezolano, argumentó que Estados Unidos no permitió que el régimen financiara los gastos del juicio con recursos públicos, por lo que no se estaba amparando el debido proceso.

La rutina de Maduro tras las rejas se ha centrado en leer la Biblia y hablar por teléfono con su familia en máximo 15 minutos por día. No tiene acceso a internet ni a periódicos.

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