CANAL RCN
Internacional

Maduro canceló entrevista con canal estadounidense a última hora: ¿Qué pasó?

Minutos antes de empezar, Nicolás Maduro canceló entrevista con canal estadounidense. ¿Por qué?

Maduro canceló entrevista con canal estadounidense a última hora qué pasó
Foto: AFP y captura pantalla X 60 minutes

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
06:55 p. m.
Una entrevista de Nicolás Maduro con un canal de televisión de Estados Unidos que prometía ser una de las más esperadas del año terminó cancelándose a último momento, luego de una decisión directa del ministro de Defensa de Venezuela.

El hecho generó revuelo tanto en medios internacionales como en redes sociales, debido a las especulaciones sobre los motivos detrás de la sorpresiva suspensión.

¿Por qué Nicolás Maduro canceló entrevista con canal de Estados Unidos?

De acuerdo con información difundida por el programa 60 Minutos de la cadena CBS, la conversación con el mandatario venezolano había sido confirmada tras varios meses de negociaciones.

El equipo de producción ya se encontraba en Caracas, preparado para grabar en un salón de un reconocido hotel de la capital. Sin embargo, minutos antes de iniciar, se les notificó que la entrevista no se realizaría.

Fuentes cercanas al medio internacional indicaron que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, intervino para suspender el encuentro argumentando “motivos de seguridad”.

La cadena estadounidense expresó su sorpresa ante la cancelación, pues el propio equipo de comunicación de Maduro había definido la hora y el lugar del evento.

El programa tenía previsto abordar temas relacionados con las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington, así como la situación política y económica interna del país.

Reacciones tras la cancelación de la entrevista de Nicolás Maduro

La decisión de suspender la entrevista de Nicolás Maduro con un canal de televisión de Estados Unidos fue interpretada por analistas internacionales como una señal de desconfianza dentro del propio gobierno venezolano.

Algunos medios locales afirmaron que el ministro temía preguntas incómodas que pudieran afectar la imagen del régimen frente a la comunidad internacional.

Aunque no hubo un pronunciamiento oficial por parte de Miraflores, el hecho refuerza las tensiones políticas entre ambos países y el miedo de Maduro de ser capturado por orden de Donald Trump.

