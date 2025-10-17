CANAL RCN
Nicolás Maduro habló en inglés y le envió un mensaje directo a la CIA: video

Con un discurso inesperado, Nicolás Maduro habló en inglés y apuntó contra la CIA.

octubre 17 de 2025
02:37 p. m.
En medio de un acto público en Caracas, Nicolás Maduro habló en inglés y pidió a Estados Unidos evitar una guerra en el Caribe y Sudamérica.

Maduro aprovechó su intervención para hacer un llamado a la paz y criticar los supuestos movimientos de la CIA en la región, a los que acusó de buscar desestabilizar América Latina.

Mensaje en inglés de Maduro a la CIA

Durante su discurso, Nicolás Maduro repitió frases como “No war, yes peace” (“No a la guerra, sí a la paz”), mientras hacía énfasis en que Venezuela no desea conflictos armados.

Con tono enérgico y en medio de risas, el venezolano afirmó que la región “rechaza toda forma de intervención extranjera” y que América Latina ha aprendido del dolor que dejaron las dictaduras impulsadas por servicios de inteligencia en décadas pasadas.

Maduro señaló que su gobierno mantiene un consenso por la paz y que el pueblo venezolano no permitirá que fuerzas externas destruyan la estabilidad alcanzada.

Además, hizo alusión a episodios históricos en los que, según él, la CIA participó en golpes de Estado en países como Argentina y Chile, recordando las miles de víctimas que dejaron esos regímenes.

"No al golpe de Estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30 mil desaparecidos por ellos contra Argentina, contra el de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. La paz se gana, no tengo ninguna duda"

Declaraciones de Maduro en inglés dieron de qué hablar en las redes

Las declaraciones de Maduro rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Algunos simpatizantes destacaron su llamado a la paz, mientras que sus críticos consideraron el discurso como una estrategia política ante la tensión regional.

Pese a la controversia, Nicolás Maduro insistió en que la estabilidad de la región depende de la diplomacia y del respeto entre naciones. “La paz se construye, no se impone”, concluyó el mandatario, reafirmando su mensaje al mundo.

