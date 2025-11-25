¿EE. UU. garantiza visa a quienes tengan boleta para el Mundial? Embajador respondió

A menos de un año y medio para el inicio del Mundial de Estados Unidos 2026, crece en Colombia el interés por viajar a la cita orbital y, con ello, las dudas sobre el proceso de visado. En diálogo con La FM, John McNamara, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, despejó varios de los rumores que han circulado en redes y aclaró cómo se manejará la atención para quienes ya tienen boletas oficiales de la Copa del Mundo.

McNamara fue enfático al afirmar que la versión según la cual tener boletas garantiza obtener la visa de inmediato es completamente falsa. No existe ningún mecanismo que otorgue la aprobación automática, ni un trámite exprés basado únicamente en la compra de entradas. Sin embargo, sí confirmó que habrá un tratamiento especial para los aficionados colombianos que ya tengan sus tiquetes para los partidos.

“Queremos que los colombianos que están calificados para la visa puedan ir y hacer barra a James”, afirmó el embajador encargado, recordando que la embajada de Bogotá es actualmente una de las sedes consulares con mayor actividad del mundo. Solo en el último año procesó más solicitudes de visa que cualquier otra oficina consular del Departamento de Estado.

Citas prioritarias, pero sin garantía de aprobación

McNamara explicó que los poseedores de boletas tendrán prioridad para agendar sus citas de entrevista, con el objetivo de que todos puedan realizar el proceso a tiempo. Esto no implica la aprobación del visado, pero sí facilita que su caso sea atendido antes que quienes no tengan relación con el evento mundialista.

“Como dijo el secretario Rubio, tener una boleta oficial para la Copa del Mundo no garantiza la obtención de la visa o entrada a los Estados Unidos”, reiteró. Aun así, la embajada está “comprometida a que todos los titulares de boletas tengan la oportunidad de programar su cita prioritariamente”. La recomendación principal es no esperar hasta el último momento, pues la demanda seguirá aumentando conforme se acerque el torneo.

El programa FIFA Pass: una vía para quienes requieren trámite urgente

Uno de los anuncios más relevantes hechos por McNamara fue la confirmación del programa FIFA Pass, un mecanismo del Departamento de Estado destinado a quienes poseen boletas y necesitan una cita con urgencia. Este sistema permitirá que su entrevista sea programada más pronto, siempre bajo los criterios de elegibilidad habituales.

Además, el embajador encargado reveló que la embajada de Bogotá ha solicitado apoyo a la sede consular de Panamá para atender la creciente demanda. La intención es mantener un proceso eficaz, seguro y transparente para los viajeros colombianos.

Con estas aclaraciones, la Embajada de Estados Unidos busca ordenar la información en un momento de alta expectativa. El mensaje central es claro: tener boletas ofrece prioridad en la programación de citas, pero no asegura la visa. El llamado es a realizar el trámite con anticipación y confiar en los canales oficiales para evitar desinformación.