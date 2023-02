¿Qué países de Latinoamérica no necesitan visa para entrar a Estados Unidos?

Uno de los requisitos que tienen varios de los países de Latinoamérica para poder ingresar a territorio norteamericano es la visa. Los hay de diferentes clases y todos otorgan ciertos permisos por un determinado tiempo.

En todo el mundo solo los ciudadanos de 39 naciones no necesitan de la visa para entrar a Estados Unidos y tan solo con presentar el pasaporte de origen pueden circular sin restricción. Pero para no ir muy lejos, Colombia necesita del visado estadounidense desde ya hace varias décadas.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Colombia, hay al menos seis tipos de visa para los colombianos: turismo y visitante, estudios e intercambios, negocios, inmigrar, empleo, entre otros. Por lo que si un connacional quiere viajar y permanecer durante un tiempo en dicho país tiene que evaluar su propósito.

Países en proceso para ser exentos

Son pocos los países de la región a los que Estados Unidos no les exige visado. Actualmente, están en estudio la solicitud de eliminación del requisito en Brasil, Argentina y Uruguay, todos estos pidieron formalmente al gobierno norteamericano que sean estudiados sus casos y ya no sea necesaria la visa con fines de inmigración y no inmigración.

Durante finales de 2022 el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, afirmó que se avanza en un proceso similar para discutir la posibilidad de eliminar el requisito de visa de turismo y negocios para los connacionales, al igual que otros temas migratorios.

Sin embargo, este proceso no le asegura a Colombia que sea exento de la visa, sino que más bien significa que entre Colombia y Estados Unidos se discutirán sobre temas que atañen a la migración, como los retrasos en la expedición de visas en la embajada de EE. UU. en Bogotá y el posible ingreso de la Nación en un programa que eliminaría el requisito de visa para ingresar a este país.

¿Qué países de Latinoamérica no requieren de la visa?

Ahora bien, en la región que comprende a Latinoamérica hay un solo país al que no le es solicitada la visa y se trata de Chile, pues desde 2014 ingresó en el programa de exención de visas.

Según se detalla en el sitio oficial de la embajada de Estados Unidos en Chile, dicho país latinoamericano desde el 28 de febrero de 2014, Chile fue designado como miembro del Programa de Exención de Visa facilitando el intercambio internacional y el turismo.

Por lo que los chilenos son los únicos ciudadanos de la región que solo con presentar su pasaporte pueden ingresar a Estados Unidos. Claro que tienen que cumplir con todas las leyes necesarias para el ingreso y correcta migración legal.

Siga leyendo: España permite a colombianos que teletrabajan residir en el país con un visado especial

Dentro de la región también se puede mencionar el caso de Puerto Rico, que en lo formal es un territorio de los Estados Unidos desde hace más de 120 años. Su caso es singular, ya que al ser un Estado Libre y Asociado del gigante norteamericano, los puertorriqueños solo tienen que presentar su certificado de nacimiento o licencia para ingresar.