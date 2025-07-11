Estados Unidos denuncia plan iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, en lo que calificó como una nueva operación encubierta de la Fuerza Quds, el brazo de élite de los Guardianes de la Revolución iraní.

RELACIONADO Estados Unidos cancela vuelos en 40 aeropuertos por crisis de control aéreo

EE. UU. acusa a Irán de conspirar para matar a embajadora de Israel en México

Según un funcionario estadounidense citado por agencias internacionales, el complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza activa.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, afirmó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato y no entregó detalles sobre las pruebas ni sobre el operativo que permitió desarticular el plan. De acuerdo con la fuente, la conspiración habría comenzado a finales de 2024 y fue neutralizada durante este año.

El funcionario agregó que este intento de atentado “es solo el último episodio en una larga serie de operaciones globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquier persona que se oponga a su régimen”.

Por su parte, Israel agradeció públicamente a las autoridades mexicanas por su papel en la desarticulación del complot.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado oficial.

La misión iraní ante las Naciones Unidas se negó a emitir comentarios sobre las acusaciones.

La supuesta conspiración se enmarca en un contexto de fuertes tensiones entre Israel e Irán, que se intensificaron tras el ataque israelí del 1 de abril de 2024 contra el complejo de la embajada iraní en Damasco.

En ese bombardeo murieron varios altos mandos de los Guardianes de la Revolución, lo que llevó a Teherán a prometer represalias.

Meses después, Irán lanzó misiles y drones contra Israel, desencadenando una respuesta militar masiva. Este año, Israel llevó a cabo una serie de bombardeos dentro de territorio iraní que dejaron más de mil muertos, con el apoyo de Estados Unidos, que atacó instalaciones nucleares iraníes.

RELACIONADO ONU reimpondrá sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear

Washington ha advertido desde entonces sobre las actividades de la Fuerza Quds en América Latina, donde la inteligencia estadounidense considera que Irán ha tejido alianzas estratégicas, especialmente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El señalamiento de Estados Unidos se suma a una serie de acusaciones recientes contra Teherán por presuntos atentados internacionales. La inteligencia israelí asegura que la Fuerza Quds mantiene una campaña global para atacar objetivos judíos en el extranjero.

En Australia, el gobierno expulsó al embajador iraní tras vincular a su país con ataques contra una sinagoga en Melbourne y un restaurante kosher en Sídney.