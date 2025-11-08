CANAL RCN
Internacional

¿Hablar español podría llevarlo a interrogatorio en EE. UU.? Así buscan rastrear a indocumentados

Desde el departamento de Justicia califican como una camisa de fuerza la prohibición de las operaciones itinerantes en el área de Los Ángeles y los interrogatorios a personas con acento.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos, después de México, es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo: 57 millones, ubicándose por encima de Colombia, España, Venezuela e, incluso, Argentina, según datos del Instituto Cervantes.

De ellos, según la Oficina del Censo de EE. UU., 15,7 millones se encuentran en el estado de California, desde donde la Corte Suprema recibió una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para suspender la orden judicial que impide detener e interrogar a personas, argumentando que fueron vistos hablando español o inglés con acento.

Colombiana fue detenida en un ascensor tras audiencia de asilo en Atlanta
RELACIONADO

Colombiana fue detenida en un ascensor tras audiencia de asilo en Atlanta

¿Por qué interrogar a los hispanohablantes? Esto dice el DOJ

Según el Departamento de Justicia (DOJ), “puede ser un factor que sustente una sospecha razonable”, de que alguien se encuentra de manera irregular en el país.

Al igual que su procedencia: México y los países de Centroamérica y su ocupación: jornalero, constructor o paisajista. E ignorar esta “realidad”, según el DOJ, sería un “intento de usurpación judicial de las funciones del control migratorio”.

¿Migrantes que salieron voluntariamente de Estados Unidos pueden regresar con visa?
RELACIONADO

¿Migrantes que salieron voluntariamente de Estados Unidos pueden regresar con visa?

Personas con acento también podrían ser requeridas

En su escrito, el Departamento de Justicia sugiere que “los agentes podrían basarse razonablemente en el hecho de que alguien hable exclusivamente español para sustentar una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin documentos, sobre todo porque un porcentaje desproporcionado de inmigrantes del Distrito Central habla español y no habla inglés con fluidez o no lo habla en absoluto”.

Y, por tanto, piden suspender la orden del 11 de julio de la jueza federal Maame E. Frimpong, de la Corte del Distrito Central de California, con la que se limitaron los operativos itinerantes en el área de Los Ángeles, y los interrogatorios a hispanohablantes de los que no se tenga una sospecha razonable. Instrucciones que fueron ampliadas a los condados de Orange, Ventura, Riverside, San Bernardino, Santa Bárbara y San Luis Obispo, por orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

Vaticano

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay

Ucrania

UE convoca reunión urgente sobre Ucrania antes de la cumbre Trump-Putin

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional necesita de una noche perfecta: así formaría contra Sao Paulo en Libertadores

Atlético Nacional recibe a Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores y este sería el once elegido por Javier Gandolfi.

Volcán Nevado del Ruiz

Manizales y sus municipios aledaños advierten sobre la caída de ceniza del volcán Nevado del Ruiz

La tarde del domingo y la madrugada del lunes: casas, vehículos y fuentes de agua se cubrieron de este residuo volcánico.

Ciberseguridad

Mucho ojo: sale a la luz nueva y innovadora estafa que desocupa toda su cuenta en cuestión de minutos

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación