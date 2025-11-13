Estados Unidos anunció la operación ‘Lanza del Sur’ en 31 países del hemisferio occidental

En las últimas horas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció una operación militar estadounidense que tendría como objetivo a los narcoterroristas en el hemisferio occidental.

Hoy anuncio la Operación ‘Lanza del Sur’, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente.

El Comando Sur de Estados Unidos es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

Llega al Caribe el portaaviones más grande del mundo

La llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región, aunque el gobierno de Donald Trump insiste en que se trata tan solo de una operación antinarcóticos.

Venezuela es "un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder" dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá.

Pero miren, esto es una operación antidrogas. Y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema.

El presidente Donald aseguró que no tenía intención de ir a la guerra contra Caracas.

Pero luego, al ser preguntado sobre si le parecía que los días del presidente Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: "Yo diría que sí".

El portaaviones Gerald Ford, con su flotilla adyacente de barcos, se une a los seis navíos ya presentes en el Caribe y a otro en el Pacífico.

La cantidad de muertos que han dejado los bombardeos de EE. UU.

Los más de 20 ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas provocaron por el momento un mínimo de 76 muertos. Trump indicó que en el horizonte se preparan ataques terrestres, además de sugerir que la CIA ya podría estar operando en la región.

En el caso del narcotráfico, el objetivo es ante todo yugular la llegada de las drogas desde el Sur.