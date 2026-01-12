CANAL RCN
Internacional Video

Trump anuncia aranceles del 25% para cualquier país que negocie con Irán

Con la medida, el republicano buscaría ejercer presión sobre el regimen de Alí Jamenei que, desde hace dos semanas, se enfrenta a protestas multitudinarias en todo el país.

Noticias RCN

AFP

enero 12 de 2026
07:00 p. m.
Mientras la Corte Suprema evalúa la legalidad de algunos de los aranceles impuestos por el presidente Donal Trump a naciones extranjeras, el republicano anunció este lunes, 12 de enero, un arancel del 25% para cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, en una nueva escalada de presión contra Teherán.

La medida, según explicó, se aplicará de forma inmediata y afectará todas las transacciones que estos países realicen posteriormente con Washington. “Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Régimen de Irán amenaza con la pena de muerte a manifestantes tras dos semanas de protestas
Régimen de Irán amenaza con la pena de muerte a manifestantes tras dos semanas de protestas

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión por la respuesta del gobierno iraní a las protestas antigubernamentales, en las que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, como Human Rights, se ha registrado 648 personas fallecidas.

¿Qué países podrían verse afectados con la medida anunciada por Trump?

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt abordó este lunes el alcance de la medida y agregó que la administración Trump no descarta el uso de la fuerza: “Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”.

Protestas en Irán: defensoras denuncian que el régimen está perpetrando una masacre
Protestas en Irán: defensoras denuncian que el régimen está perpetrando una masacre

No obstante, Leavitt indicó que existen vías de comunicación abiertas entre ambos países. Según explicó, Irán mantiene un canal diplomático activo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y añadió que lo que expresa Teherán en ese ámbito es “bastante diferente” de lo que sostiene en sus pronunciamientos públicos.

De acuerdo con la base de datos económicos Trading Economics, entre los principales socios comerciales de Irán se encuentran China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, países que podrían verse directamente impactados por la nueva política arancelaria anunciada por Washington.

