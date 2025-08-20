El poder militar del avión P-8 enviado por EE. UU. cerca a la costa de Venezuela

Avanza el despliegue militar de Estados Unidos cerca a la costa de Venezuela. Fuentes del Pentágono informaron que las embarcaciones y la aeronave llegarán el jueves 21 de agosto.

Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Citando a fuentes oficiales, la agencia Reuters reveló el 19 de agosto que Estados Unidos desplegó tres poderosos buques cerca de la zona costera.

Despliegue de tres buques

Las embarcaciones son el USS Gravely (DDG – 107), el USS Jason Dunham (DDG – 109) y el USS Sampson (DDG – 102). El propósito es efectuar golpes contundentes contra las organizaciones criminales, como es el caso del cartel de los Soles.

Con base en la Armada, estos buques están robustecidos con gran armamento, tales como misiles de alto impacto, cañones y demás armas. El despliegue cuenta con al menos cuatro mil marines.

Además de los tres buques de guerra, las fuerzas armadas envían un avión P-8. Conocido como Poseidón, esta aeronave está diseñada para la guerra antisubmarina, así como para cumplir labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

¿Cómo son los aviones P-8?

Esta aeronave, según el Comando de Sistemas Aéreos Navales de EE. UU., es capaz de protagonizar operaciones de largo alcance. En su interior cuenta con un radar de apertura sintética, un torrente con sensor y otras características con lo último en tecnología.

El P-8 puede alcanzar una velocidad máxima de 490 nudos y elevarse hasta 41 mil pies. Además, puede recorrer extensos cuerpos de agua, lo cual contribuye a que cumpla un rol clave en las operaciones prolongadas.

Por otro lado, los aviones de esta categoría han superado las 660 mil horas de vuelo. Estas aeronaves tienen una vida útil de 25 años y cada una puede cumplir con 25 mil horas.

Otras características relevantes son: propulsión de dos motores CFM 56-7B, longitud de 39.47 metros, altura de 12.83 metros, envergadura de 37.64 metros y armamento integrado con torpedos y misiles de crucero.