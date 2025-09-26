Las ciudades de EE.UU. que se quedarían sin Mundial por orden de Trump: "extremistas de izquierda"

Una nueva controversia política puso en jaque la planificación del Mundial de fútbol en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump sugirió la posibilidad de cambiar a algunas de las ciudades sedes de la Copa del Mundo 2026, citando motivos de seguridad nacional y criticando la gestión de las autoridades locales.

A través de un discurso, la Casa Blanca puso la lupa sobre aquellas ciudades que considera "dirigidas por extremistas de izquierda".

Donald Trump dejaría sin Mundial a ciertas ciudades de Estados Unidos

Desde el despacho, el mandatario estadounidense enfatizó su preocupación por la seguridad de los asistentes y participantes.

"Estas ciudades están gobernadas por extremistas de izquierda que no saben lo que hacen. Nos aseguraremos de que estos partidos se celebren en condiciones seguras", declaró Trump, añadiendo que "si una ciudad podría ser mínimamente insegura para el Mundial, la trasladaremos a otra ciudad".

¿Qué ciudades de EE.UU. se quedarían sin Mundial por decisión de Trump?

La atención se centró específicamente en Seattle y San Francisco, dos ciudades del estado de California que han sido opositoras a varias de las políticas de la actual administración.

Ambas urbes albergarán un total de diez partidos: cuatro en Seattle y seis en San Francisco.

Al ser cuestionado por un reportero sobre estas dos ciudades en particular, el presidente no titubeó, asegurando que están "dirigidos por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen", aunque afirmó que "vamos a asegurarnos de que estén a salvo".

Estados Unidos cuenta con un total de 11 sedes confirmadas para el Mundial que organiza junto a Canadá y México.

Pese a la amenaza de reubicación, el presidente expresó su esperanza: "El Mundial será seguro. Si considero que no lo es, trasladaremos los partidos a otras ciudades. Pero espero que eso no suceda", mencionó Donald Trump.