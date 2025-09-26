Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, elogió públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su intervención en la Asamblea General de la ONU. Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello pidió un aplauso en señal de reconocimiento, destacando la “valentía, claridad y firmeza” del mandatario colombiano frente a los poderes internacionales.

Según Cabello, el discurso de Petro representó la voz de los “pueblos libres”, en contraste con otros líderes que, a su juicio, mantienen posturas complacientes con Estados Unidos. El funcionario venezolano afirmó que la ONU ha sido utilizada como plataforma para que Washington imponga su agenda sobre los países soberanos.

El mensaje de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU

En su intervención, el presidente Petro lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos y en particular contra el presidente Donald Trump. Señaló que deberían abrirse procesos judiciales por los ataques con misiles en el Caribe que, según él, afectaron a jóvenes migrantes latinoamericanos.

Petro sostuvo que estos jóvenes eran víctimas de la pobreza y no narcotraficantes, como fueron catalogados. Aseguró que los verdaderos carteles no están en América Latina, sino en otras estructuras de poder económico y político.

El jefe de Estado también acusó a Trump de ignorar temas cruciales como la democracia, la crisis climática y la defensa de la vida. En sus palabras, el presidente estadounidense “solo amenaza y mata, dejando decenas de miles de víctimas”.

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y mano derecha del presidente Nicolás Maduro, elogió públicamente a Gustavo Petro, pero también criticó a los jefes de Estado de otros países que a su criterio, no son críticos con el gobierno estadounidense. "Hay otros que van para allá a adorarle la píldora a los gringos".

Tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, por su claridad y por su firmeza, porque habló por los pueblos libres

Tras sus palabras, las personas presentes en el auditorio se levantaron y aplaudieron. Posteriormente, el dirigente del régimen venezolano señaló que la Asamblea General de la ONU es usada por Washington para "imponer su agenda sobre países soberanos".