Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

La reciente alianza entre OpenAI y Rappi introduce un modelo de beneficios que amplía el acceso a herramientas de inteligencia artificial en la región.

Con el lanzamiento de ChatGPT Go, un plan de suscripción diseñado para ofrecer capacidades avanzadas a un precio accesible desde $20.900 mensuales en Colombia, Rappi incorpora servicios gratuitos que fortalecen el valor de su ecosistema y mejoran la experiencia de sus usuarios.

Beneficios gratuitos para suscriptores desde Rappi

Los usuarios de Rappi podrán activar un mes gratuito de ChatGPT Go directamente desde la aplicación, mientras que los miembros de Rappi Pro Black obtendrán hasta seis meses sin costo.

Este beneficio convierte a la plataforma en un canal relevante para acceder a funciones como un mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria para personalizar respuestas. Estas capacidades están orientadas a simplificar tareas cotidianas como traducciones, tutorías, aprendizaje y redacción.

Rappi informó que estas funciones estarán impulsadas por GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI. De esta manera, la plataforma integra herramientas de IA que elevan su propuesta de valor y refuerzan la estrategia de ofrecer servicios complementarios dentro y fuera de su aplicación.

Según Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia, este paso se alinea con la intención de poner la tecnología al servicio de los usuarios mediante alianzas que mejoren la experiencia diaria.

Expansión regional y adopción creciente de IA

Desde el 15 de diciembre, usuarios de Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden suscribirse a ChatGPT Go desde la aplicación y obtener el beneficio del mes gratuito. Además, quienes prefieran gestionarlo de manera independiente pueden activar el plan directamente desde chat.openai.com o la app móvil de ChatGPT.

OpenAI destacó que la región ha mostrado un incremento significativo en el uso de sus herramientas, con un crecimiento casi triple en usuarios semanales de ChatGPT en comparación con el año anterior. Jason Kwon, Chief Strategy Officer, señaló que esta tendencia refuerza la oportunidad de acercar soluciones avanzadas de IA a nuevos públicos mediante iniciativas como ChatGPT Go y alianzas estratégicas con plataformas como Rappi.