Venezuela denuncia suspensión unilateral de vuelo de repatriación por parte de EE. UU.

El vuelo debía llevarse a cabo este viernes 12 de diciembre, como parte del programa de deportaciones que ambos países habían mantenido activo a lo largo del año.

Foto: AFP

diciembre 12 de 2025
12:12 p. m.
El Ministerio del Interior de Venezuela informó que Estados Unidos suspendió “de manera unilateral” un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos que debía llevarse a cabo este viernes 12 de diciembre, como parte del programa de deportaciones que ambos países habían mantenido activo a lo largo del año, pese a la profunda crisis política entre Caracas y Washington.

Venezuela asegura que EE. UU. suspendió “unilateralmente” vuelo de migrantes deportados

La decisión fue comunicada oficialmente por el Gobierno venezolano la noche del jueves a través de su canal de Telegram, donde destacó que la medida sorprendió a las autoridades nacionales, ya que los vuelos de retorno se habían desarrollado con regularidad incluso en momentos de alta tensión diplomática.

El anuncio coincide con una nueva escalada de tensiones entre ambos países, luego de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y aplicara sanciones adicionales contra seis navieras vinculadas al transporte de crudo, así como contra familiares de Nicolás Maduro.

Venezuela interpreta estos movimientos como parte de un intento de Washington de desestabilizar al Gobierno y acceder a las riquezas petroleras del país. Según Caracas, la operación militar estadounidense desplegada en el Caribe desde agosto forma parte de este objetivo.

En su comunicado, el Ministerio del Interior expresó que espera que Estados Unidos “rectifique más temprano que tarde” y permita restablecer el proceso de retorno de los ciudadanos venezolanos afectados por la medida.

Funcionarios venezolanos señalaron que es la primera vez que Washington interrumpe un vuelo del programa de repatriación por iniciativa propia.

Incluso en semanas recientes, cuando el entonces presidente Donald Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “totalmente cerrado”, los vuelos continuaron operando.

La única interrupción previa se dio desde el lado venezolano, cuando Caracas suspendió temporalmente los vuelos tras las declaraciones de Trump, pero los reanudó pocos días después.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han respondido a las solicitudes de confirmación sobre la suspensión del vuelo previstas para este viernes.

Mientras tanto, miles de venezolanos que esperan su repatriación permanecen a la expectativa en medio de un panorama geopolítico cada vez más tenso.

