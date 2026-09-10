Abogado analiza los caminos que podría tomar el caso de Maduro: “De pena de muerte a cadena perpetua”

El caso contra Nicolás Maduro tuvo un importante avance luego de que la Fiscalía presentara la nueva acusación por cargos relacionados con tortura.

Maduro, quien gobernó Venezuela después del fallecimiento de Hugo Chávez en 2013 y hasta enero de 2026, cuando Estados Unidos lo capturó, está acusado por presunto narcotráfico.

Detalles de la segunda acusación

La nueva acusación, en la que también está incluida su esposa Cilia Flores, corresponde a hechos en los que las víctimas fueron detenidas por el régimen y sometidas a múltiples vejámenes, como descargas eléctricas, golpizas e incluso secuestros.

Sumado a ello, se sospecha que Maduro habría tenido nexos y negocios con el ELN y las FARC, grupos armados originarios de Colombia. De la mano con este punto, se tienen registros de posibles diálogos con alias Timochenko, Jesús Satrich e Iván Márquez.

NTN24 conversó con el abogado Kelvi Zambrano, quien analizó los detalles de esta nueva acusación y el destino que tendría Maduro después del 1 de junio de 2027, día en el que empezará el juicio.

¿Qué pasará después del 1 de junio de 2027?

Por un lado, destacó que las autoridades norteamericanas lo acusaran por situaciones que corresponden a violaciones de los derechos humanos. También celebró que se le haya negado la libertad bajo fianza y prisión domiciliaria a Flores.

Se reconoce que Nicolás Maduro y Cilia Flores formaban parte de una estructura criminal dedicada a torturar y perseguir a la disidencia.

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Un aspecto que se trae a colación radica en que algunas de las víctimas de tortura son estadounidenses. ¿Esto aumentaría la gravedad de la acusación? Sobre esto, Zambrano sostuvo que las penas son altas: “Van de pena de muerte a cadena perpetua”.

Ahora bien, también sostuvo que podrían estar disponibles los caminos de la extradición o deportación; pero si no hay voluntad política (respuesta del otro país), la justicia de Estados Unidos entonces se encargaría de las condenas.