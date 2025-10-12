CANAL RCN
Estados Unidos podría exigir a turistas que enseñen su historial de los últimos cinco años en redes sociales

Entre las propuestas también platean la revisión de números de teléfono, correos electrónicos y datos del círculo familiar de los turistas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

diciembre 10 de 2025
11:50 a. m.
Con el 2026 —año en el que se realizará el Mundial de la Fifa— a punto de iniciar, los Estados Unidos, uno de los países sede del torneo deportivo, sigue endureciendo sus restricciones de viaje para turistas.

El martes, 9 de diciembre, en el Registro Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó un aviso en el que indica que a turistas de países con y sin requerimiento de visa podrían exigir una revisión de su historial en redes sociales de los últimos cinco años.

La propuesta, que podrá ser comentada por el público estadounidense durante los siguientes 60 días fue ideada, de acuerdo con la CBP: “Para cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 de enero del 2025 (Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública)”.

En el documento establecen que se “ha añadido las redes sociales como un dato obligatorio para la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (Esta, por sus siglas en inglés). Este dato requerirá que los solicitantes del Esta proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años”.

¿La propuesta compromete el número de turistas que visitan los Estados Unidos?

Los ciudadanos de países que no requieren un visado para entrar en los EE. UU., como Alemania o el Reino Unido, deben diligenciar el Esta, antes de pisar suelo estadounidense, y la inclusión de nuevos requerimientos, según advierten opositores de la medida, podría reducir el número de viajeros.

Ya en junio el Departamento de Estado había anunciado que los solicitantes de algunas de sus visas debían tener públicos sus perfiles en redes sociales. Sin embargo, la propuesta va un paso más allá, o varios, si se tienen en cuenta los demás requisitos que plantea el aviso.

La CBP decidió agregar varios ‘campos de datos de alto valor’ en las solicitudes Esta, para incluir en la información que recopilan de cada viajero. Entre los “campos” se incluyen datos personales de la persona que ingresa al país y su círculo cercano. En concreto son:

“a. Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años; b. Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años; c. Direcciones IP y metadatos de fotos enviadas electrónicamente; d. Nombres de los familiares (padres, cónyuge, hermanos, hijos); e. Números de teléfono de la familia utilizados en los últimos cinco años; f. Fechas de nacimiento de los familiares; g. Lugares de nacimiento de los familiares; h. Residencias de los familiares; i. Biometría: rostro, huella dactilar, ADN e iris; j. Números de teléfono comerciales utilizados en los últimos cinco años; k. Direcciones de correo electrónico comerciales utilizadas en los últimos diez años”.

