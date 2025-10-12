CANAL RCN
¿Quiénes son los cuatro colombianos que fueron incluidos recientemente en la lista Clinton?

Estas personas, algunas exmilitares, están relacionadas con el envío de mercenarios hacia Sudán.

Colombianos en la lista Clinton.
Colombianos en la lista Clinton. Foto: Freepik.

diciembre 10 de 2025
11:40 a. m.
Colombianos fueron incluidos hace pocas horas en la lista Clinton. Esto, debido a su participación en uno de los conflictos más bélicos de la actualidad.

De acuerdo con lo mencionado por el Departamento del Tesoro, la sanción cobija a cuatro personas y cuatro entidades que han participado en la guerra civil de Sudán.

Colombianos implicados en la guerra de Sudán

Este conflicto se remonta a abril de 2023, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y otros grupos emprendieron ataques contra la población, los cuales se mantienen. Ha sido tal el impacto, que Estados Unidos declaró que había genocidio.

Asimismo, se han puesto sobre la mesa alternativas para acabar con el conflicto. Por ejemplo, en septiembre de 2025, se propuso una tregua de tres meses, alto al fuego y una transición enfocada en el cambio de Gobierno.

Ahora bien, ¿qué relación tiene Colombia? Resulta que exmilitares de este país han entrenado a los miembros del grupo armado. Los registros apuntan que, desde hace más de un año, son cientos los que han participado.

Identidades de los colombianos

Los entrenamientos se han basado en manejo de drones, enseñarles tácticas a menores de edad y ejercer funciones de artillería o infantería. Los exmilitares colombianos han estado en Jartum, Omdurmán, Kordofán y El Fasher.

El Departamento del Tesoro identificó a cuatro colombianos y los incluyó en la lista Clinton: Álvaro Andrés Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero, Mateo Andrés Duque Botero y Mónica Muñoz Ucros. Las empresas son Global Staffing SA, Maine Global Corp, la Agencia de Servicios Internacionales y Comercializadora San Bendito.

Estas compañías han tenido relación con el reclutamiento por medio de plataformas digitales. Además, eran responsables de los pagos y demás obligaciones económicas.

Con la inclusión en la lista Clinton, automáticamente quedan bloqueados los bienes e intereses, ya sea de manera directa o parcial. De igual forma, se impiden las transferencias con personas o empresas relacionadas con Estados Unidos y los bancos pueden tomar medidas con las cuentas, en aras de cuidar su seguridad.

