La canciller Rosa Villavicencio advirtió que EE. UU. podría realizar una “acción encubierta contra Venezuela”

En las últimas horas, desde Madrid, España, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, hizo una delicada advertencia sobre la situación de Venezuela ante la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico.

De acuerdo con la canciller, EE. UU. podría realizar una “acción encubierta contra Venezuela”.

Aunque no se refirió a tiempo, se conoció el ultimátum del Departamento de Estado, quien aseguró que la designación como organización terrorista del Cartel de los Soles que estaría liderada por Estados Unidos se hará efectiva el 24 de noviembre.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.