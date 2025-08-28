Portavoz de la Casa Blanca dijo que Nicolás Maduro "es un fugitivo"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló este jueves sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En su pronunciamiento enfatizó que el Gobierno de los Estados Unidos no lo reconoce como presidente y que es un fugitivo.

La portavoz se pronunció al respecto luego de que le preguntaran si el presidente Donald Trump considera lanzar ataques contra instalaciones militares en Venezuela.

“No me adelantaré al presidente sobre acciones de los militares nunca, lo que sí puedo decir es que el presidente está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró.

“Maduro no es un presidente legítimo”: Karoline Leavitt

En su la rueda de prensa, Leavitt reiteró que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo”.

Al respecto, precisó que Maduro “es un fugitivo, jefe de este cártel de la droga, y ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas a nuestro país, lo cual es la mayor responsabilidad”.

Nicolás Maduro y su vinculación al Cartel de los Soles

El gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una organización narcoterrorista: el cartel de los Soles. Su nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela, señalados también de integrar esta banda que, según expertos, no existe.

El chavismo tenía pocos años en el poder cuando comenzaron los señalamientos de vínculos con el narco. Estados Unidos anunció sanciones contra esta supuesta banda y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

Maduro niega cualquier nexo con el negocio de la droga, aunque dos sobrinos de su esposa fueron condenados en Nueva York por tráfico de cocaína. Y se enfoca en denunciar un intento de invasión estadounidense, hipótesis que alimenta con anuncios desde Washington sobre el desplazamiento de cinco buques de guerra y unos 4.000 marines hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.