Estados Unidos reporta dos marines heridos y uno muerto en accidentes registrados en el Caribe

La muerte del cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años, ha conmocionado a la fuerza naval estadounidense desplegada en el Caribe, luego de que el infante de Marina perdiera la vida tras caer por la borda del buque "USS Iwo Jima" el pasado 7 de febrero.

Según informó el Cuerpo de Marines en un comunicado emitido el jueves, 12 de febrero, el deceso se confirmó después de "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas", representando una de las pocas bajas reportadas desde que el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de una enorme fuerza naval en la región, en agosto de 2025.

Dos buques chocaron entre sí dejando a dos marines heridos:

Este trágico suceso coincide con otro incidente operativo ocurrido el miércoles, 11 de febrero, cuando los buques "USS Truxton" y "USNS Supply" colisionaron "durante un reaprovisionamiento en alta mar", según reportó el Comando Sur (SouthCom).

Aunque el organismo responsable de las fuerzas en Centro y Sudamérica no precisó la ubicación exacta del choque, detalló que el percance dejó un saldo de dos heridos. "Dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación", añadió el comunicado oficial.

Trump amenaza con ampliar su ofensiva a tierra:

La presencia de esta flotilla en aguas caribeñas responde a una estrategia de alta intensidad que ha incluido ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas y la confiscación de petroleros.

En una entrevista con la cadena Fox Business el dos veces presidente informó que, en cualquier momento, podrían iniciar los ataques contra grupos narcotraficantes en tierra, mientras, en mar, 39 bombardeos dejan un saldo de 120 personas muertas, cuatro sobrevivientes y una más perdida:

“Tuvimos que ir por los botes primero, porque de inmediato se iban a los botes si los atacabas por tierra, así que fuimos por los botes primero. Ahora no hay botes, así que vamos a atacarlos muy duro por tierra”.