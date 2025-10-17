Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

John Bolton, exasesor del presidente Donald Trump, se declaró no culpable sobre los señalamientos de compartir información clasificada.

El exfuncionario presentó su declaración de inocencia por 18 cargos de transmisión y retención. “Me convertí en el objetivo más reciente el Departamento de Justicia para perseguir a quienes considera sus enemigos con cargos previamente desestimados o que distorsionan los hechos”, afirmó.

¿Quién es John Bolton?

Bolton tiene una amplia experiencia en el sector público. En la década de los 80 trabajó en la Agencia para el Desarrollo Internacional para Coordinación de Programas y Políticas; y como fiscal adjunto.

Durante la presidencia de George H.W. Bush, tuvo el cargo de secretario de Estado adjunto para Asuntos de Organización Internacional. Si bien estuvo alejado del sector durante casi una década, con George W. Bush volvió.

Entre 2001 y 2005, fue el subsecretario de Estado para Control de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional. Posteriormente, quedó como embajador ante Naciones Unidas.

Los señalamientos contra Bolton

Su presencia en el Gobierno Trump se dio en el primer mandato. Durante poco más de un año, fue consejero de Seguridad Nacional. Sin embargo, se ha convertido en uno de sus críticos.

En junio de 2020, publicó un libro en el que detalló cómo se sintió en la administración del republicano, a quien calificó como incapaz a la hora de tomar las riendas de la nación norteamericana.

A Bolton lo acusan de abusar de su cargo como asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos sobre sus actividades diarias. Se cree que la filtración de información también tuvo como protagonistas a su esposa e hijo.

En medio de las pesquisas, la vivienda del exasesor fue allanada y se encontraron documentos que podrían ser pruebas de la filtración. Él no ha sido el único exfuncionario señalado, dado que también lo han sido el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James.