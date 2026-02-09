Por crisis energética, Cuba advierte a las aerolíneas que suspenderá durante un mes el suministro de combustible

A partir de la medianoche del lunes, 9 de febrero, y durante un periodo inicial de un mes, las aerolíneas que operan en Cuba enfrentarán una suspensión total en el suministro de queroseno.

La noticia fue confirmada a la agencia AFP por un ejecutivo de una compañía europea bajo condición de anonimato, que detalló que "la aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00H00".

Esta restricción obliga a las rutas de largo recorrido a reestructurar su logística mediante una "escala técnica" en otros países para garantizar el abastecimiento de regreso, tal como ha previsto Air France con paradas técnicas en el Caribe, mientras los vuelos regionales intentarían mantener su normalidad operativa.

Estados Unidos bloquea la venta de crudo a Cuba bajo amenaza de aranceles:

El colapso en el suministro de combustible es la consecuencia directa de una crisis energética sin precedentes tras el cese de los envíos de petróleo desde Venezuela, derivado de la caída de Nicolás Maduro.

El escenario se ha vuelto aún más hostil para la isla luego de que Donald Trump firmara un decreto que contempla aranceles para cualquier nación que venda crudo a La Habana, asegurando además que México interrumpirá sus suministros.

Ante lo que Washington califica como una "amenaza excepcional", el gobierno cubano ha denunciado que la administración estadounidense los quiere "asfixiar", especialmente tras el corte de suministros venezolanos tras la captura de Maduro a inicios de enero.

Semana laboral de cuatro días y clases semipresenciales para ahorrar combustible:

Para intentar gestionar el déficit, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga anunció en televisión estatal una serie de medidas drásticas que incluyen la reducción de la semana laboral a cuatro días, el fomento del teletrabajo y restricciones severas en la venta de combustibles.

Estas acciones, que también afectan al transporte terrestre y al sector turístico, buscan priorizar "la producción de alimentos y la producción de electricidad" así como "la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas". El plan de emergencia alcanza incluso al sector educativo, donde se han implementado jornadas de clase más cortas y una modalidad semipresencial en las universidades para minimizar el consumo energético nacional.