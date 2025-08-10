Exmilitar detalló cómo fue maniobrar aviones Gripen: ¿Qué ventajas ofrecen para los pilotos?

Hay expectativa por la llegada de los aviones Gripen a Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó hace algunos días que el contrato con la compañía sueca podría firmarse finalmente en octubre.

Desde abril, cuando se anunció el acuerdo con Saab, ha habido interés en los 18 aviones caza que recibirá Colombia para reemplazar la desgastada flota de los Kfir. El valor del contrato es de aproximadamente 16 billones de pesos.

Colombia está a la espera de la firma del contrato

Hace ya varios años, un expiloto sueco estuvo en el programa Fighter Pilot Podcast, hablando sobre lo que hay detrás de los Gripen, puntualmente en cuanto a las capacidades que se deben tener para operarlos.

Mikael Grev fue un teniente de la Fuerza Aérea Sueca. Cuando estuvo por primera vez al frente de un Gripen, sintió que iba a ser fácil de maniobrarlo. Además, lo comparó con los aviones antecesores, los Viggen.

Las mejores capacidades que ofrecen los Gripen

Una diferencia que notó el expiloto fue que los Gripen cuentan con una maniobrabilidad care-free, lo cual se traduce en que no se necesita tener la visión dividida al pilotar.

Por otro lado, Grev destacó las pantallas que tienen los aviones, las cuales son una Head-Up Display (HUD) y tres Head – Down (HDD grandes).

“El HUD es excelente para las “dog fights” y los HDD son para el combate aire-aire de Beyond Visual Range y básicamente todos los demás tipos de misiones que son el juego de ajedrez de las operaciones aéreas de hoy en día”, explicó el expiloto en el podcast.

Otro aspecto clave mencionado por Grev fue que los Gripen facilitan la toma de decisiones en situaciones complicadas, esto gracias a la interfaz que ofrece. Es decir, el piloto tiene mayores posibilidades de elegir la decisión táctica más adecuada, a pesar de la adversidad que esté afrontando.

El armamento es otro punto a favor de los aviones suecos. El teniente (r) aseguró que tienen los mejores misiles, dándoles ventaja a la hora de combatir contra otro caza. Por ejemplo, el misil Iris-T es uno de sus principales aciertos.