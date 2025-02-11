CANAL RCN
Internacional

Tragedia en México: al menos 23 muertos tras explosión en supermercado

Las primeras indagaciones apuntan a que el siniestro fue accidental. De acuerdo con la Fiscalía, una posible causa pudo haber sido un transformador eléctrico dentro del establecimiento.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una fuerte explosión se registró en las recientes horas en un supermercado de la cadena Waldo's, ubicado en el centro de Hermosillo, Sonora. El siniestro dejó al menos 23 personas muertas y 12 heridas, según confirmaron las autoridades locales este 1 de noviembre.

Ataque con puñal deja varios heridos y dos capturados en Reino Unido: esto se sabe
RELACIONADO

Ataque con puñal deja varios heridos y dos capturados en Reino Unido: esto se sabe

Grave explosión en México dejó más de 20 muertos

Entre las víctimas se encuentran varios menores de edad, según informó el gobernador Alfonso Durazo.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas, señaló que la mayoría de los fallecidos perdieron la vida por inhalación de gases tóxicos y que aunque el proceso de identificación de cuerpos sigue, se confirmó que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Las primeras indagaciones apuntan a que el siniestro fue accidental. De acuerdo con la Fiscalía, una posible causa pudo haber sido un transformador eléctrico dentro del establecimiento. Aunque por ahora, no se descarta ninguna línea de investigación.

“Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue intencional”, aclaró el fiscal Salas.

El gobernador Durazo aseguró que se ordenó una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas y responsabilidades del hecho.

“Nadie enfrentará este dolor en soledad.
Desde los primeros momentos, los cuerpos de emergencia actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de las víctimas a través de la red social X, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública local descartó que se tratara de un ataque o acto violento contra civiles.

La cadena Waldo’s lamentó profundamente la tragedia y expresó su solidaridad con las personas afectadas. En un comunicado, la empresa aseguró que colaborará “de manera transparente y responsable” con las autoridades durante la investigación.

Lo que se sabe sobre la explosión en una tienda de Waldo's en México

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown
RELACIONADO

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Medios locales informaron que la explosión ocurrió alrededor de las 14:00 horas. Tras el estallido, algunos clientes habrían intentado refugiarse dentro de la tienda, quedando atrapados entre las llamas.

Los comercios cercanos cerraron sus puertas para prevenir mayores daños, mientras que las autoridades evacuaron la zona y cancelaron las celebraciones del Día de Muertos programadas en la ciudad.

Imágenes difundidas por la prensa mexicana muestran la fachada del supermercado con ventanales destruidos y una gran mancha negra causada por el fuego, reflejo de la magnitud del desastre que enluta a la capital sonorense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por los "asesinatos de cristianos"

Inglaterra

Ataque con puñal deja varios heridos y dos capturados en Reino Unido: esto se sabe

México

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Otras Noticias

Vallenato

Luto en el vallenato tras grave accidente de tránsito rumbo a una presentación en Santa Marta

Hay dolor en la industria musical luego de un grave accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y a los artistas heridos.

Shakira

En video: así cantó Shakira junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

Ante 47.000 fanáticos en el Vive Claro, la barranquillera presentó una emotiva versión sinfónica de su éxito 'La Pared'.

Radamel Falcao García

Leonardo Castro reveló el apodo que le tenían a Falcao García en Millonarios: ¿Fin de 'El Tigre'?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Alimentos

Estos son algunos de los alimentos que podrían generar salmonella, según expertos